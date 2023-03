Wie sich die Feuerwehr Kaufbeuren „zukunftsfähig" aufstellen will

Bei der ersten Jahresversammlung in der neuen Wache wird deutlich: Hinter der Feuerwehr Kaufbeuren liegen ereignisreiche Monate, aber auch die Zukunft wird spannend.

12.03.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Erstmals hielt die Feuerwehr Kaufbeuren ihre Jahreshauptversammlung in der neuen Wache 1 ab. Nach Wahlen und Ehrungen erklärte der Vereinsvorsitzende Michael Schwangart: „Wir wollen unsere Organisation zukunftsfähig und solide aufstellen, dazu gehört auch, dass wir uns Veränderungen und Anpassungen nicht verschließen. Alles zum Wohle der Mitglieder.“

Die Feuerwehr Kaufbeuren hat aktuell 364 Mitglieder, davon 170 aktive

Der Verein zählt aktuell 364 Mitglieder, von denen 170 aktiv sind. Schwangart ließ einige Vereinsereignisse Revue passieren und unterstrich die „stolze Zahl von insgesamt 80 Kindern in der Kinderfeuerwehr.“ Seit Anfang des Monats verfügen alle Stadtteilfeuerwehren über eine Kinderfeuerwehr, so Kinderfeuerwehrwart Jörg Peters: „Damit dürften wir bayernweite Spitze sein.“ Auch bei den Jugendfeuerwehren geht es aufwärts, wie Stadtjugendfeuerwehrwart Stefan Waldner ausführte. 21 Jugendliche sind derzeit dabei, an der Einwohnerzahl gemessen sollten es aber 46 sein. Er sei zuversichtlich, dieses Ziel in vier Jahren erreicht zu haben.

Stadtbrandrat Christian Martin sieht in der Kameradschaft „eine wichtige Säule des gesellschaftlichen Zusammenhalts“

Manches verändere sich, vieles bleibe gut, resümierte Stadtbrandrat Christian Martin rückblickend auf sein erstes Jahr im Amt. Er gehe mit einem engagierten, kompetenten Team die Pflichtaufgabe „Feuerwehr“ an. Martin dankte dem Team, allen Aktiven, der Stadt, den Arbeitgebern und den Familienangehörigen für ihre Unterstützung zur Erfüllung der Aufgabe. Er zog Bilanz seines ersten Jahres, sein Stellvertreter Stefan Ostenrieder trug Details vor. Insgesamt 25.000 Stunden haben die Floriansjünger 2022 geleistet, dafür dankte Martin. Es gebe weiterhin einiges zu tun, so der Stadtbrandrat mit Blick auf anstehende Projekte. Hilfe und Kameradschaft seien ausschlaggebend für den Dienst in der Feuerwehr. Das habe eine Umfrage unter 32.000 Jungfeuerwehrleuten ergeben. Martin selbst sieht in der Kameradschaft, wie sie in der Kaufbeurer Wehr gepflegt werde, „eine wichtige Säule des gesellschaftlichen Zusammenhalts“.

"Für mich seid ihr undendlich kostbar", sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse

Anerkennung kam von Oberbürgermeister Stefan Bosse. Die Feuerwehrkameraden stünden rund um die Uhr bei jedem Wetter zur Verfügung, seien auch dann da, „wenn sich andere zurücklehnen“. Feuerwehrdienst sei nicht selbstverständlich, sondern eine große Herausforderung, die Herzblut und Hingabe erfordere – auch bei weniger spektakulären Einsätzen. „Ich bin stolz auf unsere Feuerwehr“, so Bosse, sie dürfe sich weiterhin der Unterstützung durch die Stadt sicher sein. Zwar könnten aufgrund begrenzter Ressourcen nicht immer alle Wünsche realisiert werden, aber es gelte, Wege zu finden und dran zu bleiben. Der OB abschließend: „Für mich seid ihr unendlich kostbar!“ Kreisbrandrat Markus Barnsteiner lobte die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der neuen Feuerwehrführung. Kassenwart Daniel Vetter trug den – wie er schmunzelte – „schönsten Teil des Abends“, die gute Kassenlage vor. Hans-Peter Springer bescheinigte ihm eine saubere, geordnete Kassenführung. Fahnenwart Hubert Vogt berichtete von diversen Fahneneinsätzen innerhalb und außerhalb der Stadt – bei erfreulichen und traurigen Anlässen.

Wahlergebnisse, Ehrungen und Beförderungen