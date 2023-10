Wie die Kaufbeurer Pfarrei St. Peter und Paul Geburtstag feiert

Die Kirche der Pfarrei St. Peter und Paul in Kaufbeuren besteht seit 45 Jahren. Das wird natürlich mit einem Gottesdienst gefeiert, aber auch ganz unkonventionell.

Am Wochenende hat die Pfarrei St. Peter und Paul im Kaufbeuren Haken das 45-jährige Bestehen ihrer Pfarrkirche gefeiert. Am Freitag waren alle Interessierten zum Partyrock-Abend mit der Band GenerationGap eingeladen. Nach dem Konzert lud die Pfarrjugend zur After-Show-Party ein.

Alle Einrichtungen der Kaufbeurer Pfarrei St. Peter und Paul gestalten gemeinsames Programm

Am Samstag fand ein Kaffee- und Spielenachmittag statt. Die Kita der Pfarrei, der Familienstützpunkt "Hand in Hand", die Pfarrjugend und die Ministranten boten ein abwechslungsreiches Kinderprogramm an. Zudem sorgte Sigi Eckl für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag gab es einen Festgottesdienst, den die Gruppe Chorisma musikalisch gestaltete.