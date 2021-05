Bei einem möglichen Saisonabbruch steht die Reserve des BSK Olympia Neugablonz als Absteiger aus der Kreisklasse fest. Warum das dem Trainer gerade recht kommt.

02.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Wenn der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes (BFV), Rainer Koch, dieser Tage in TV-Sportsendungen sitzt und seinen Aussagen zu entnehmen ist, dass es quasi so gut wie keine andere Möglichkeit mehr gibt, als die Amateur-Saison 2019/21 endgültig abzubrechen und somit über eine Quotientenregel zu werten, gefällt das freilich nicht allen Vereinen. Manche Amateurklubs in Bayern, die somit von einem Abstieg betroffen wären, bereiten juristische Schritte vor.