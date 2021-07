Wie "Die Physiker" der Kulturwerkstatt Kaufbeuren waren

Gast-Regisseur Ioan C. Toma inszeniert beim Kaufbeurer Jugendtheater. Er krempelt den Klassiker ziemlich um und bringt neue Figuren auf die Bühne.

Der Autor mischt sich ein, aber gewaltig. Am Rand der Bühne im Theater Schauburg sitzt Friedrich Dürrenmatt am Klavier und kommentiert die Inszenierung seines Stücks „Die Physiker“ nicht nur musikalisch, sondern auch immer wieder mit Regieanweisungen, abgeklärten Bemerkungen und sogar im Dialog mit den Protagonisten. Freilich war es nicht der 1990 gestorbene Schweizer Dramatiker, der da beim jüngsten Stück der Kulturwerkstatt mitmischte, sondern Musikschulleiter Martin Klein, der dessen Rolle höchst vergnüglich – und durchaus auch vergnügt – übernahm. Die Beteiligung des Schöpfers am Geschehen war nur einer von vielen Regie-Einfällen, mit denen Ioan C. Toma den Bühnenklassiker ziemlich umgekrempelte, aber doch nichts von seiner zeitlosen Aussage nahm.