Wie die Sophie-La-Roche-Realschule in Kaufbeuren zu einem Kompass für die Ausbildung wird

Die Sophie-La-Roche-Realschule in Kaufbeuren erhält das Berufswahlsiegel. Der Grund: Viele Angebote zeigen Schülern den Weg zum richtigen Job.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

29.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die Wahl des Ausbildungsplatzes ist eine wichtige Frage, die den künftigen Alltag der Berufsanfänger und die Chancen bestimmt, die sich ihnen bieten. Dabei unterstützt die Sophie-La-Roche-Realschule in Kaufbeuren ihre Schülerinnen und Schüler unter anderem mit dem Online-Test Check-U der Bundesagentur für Arbeit, Betriebspraktika und einem umfangreichen Beratungsangebot bei der Entscheidungsfindung. Nun hat sie dafür die Auszeichnung der Initiative Berufswahl-Siegel bekommen – als eine von 43 Schulen in Bayern in diesem Jahr.