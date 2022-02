Wie die südliche Ausfallstraße von Kaufbeuren 1849 aussah

Der Kaufbeurer Bilderchronist Andreas Schropp malte die ersten Häuser an der heutigen Ganghoferstraße. Für die Verkehrsverbindung musste ein Stadttor weichen.

10.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es war wohl ein eindruckvoller Regenbogen, der den Kaufbeurer Bilderchronisten Andreas Schropp 1849 dazu brachte, den damaligen südlichen Stadtrand zu dokumentieren. Sein Gemälde gewährt einen Blick in die heutige Ganghoferstraße, wo sich Mitte des 19. Jahrhunderts nur wenige, aber bis in die Gegenwart prägende Bauten befanden. Bis 1805/06 beherrschte das Rennweger Tor mit seinem vorgelagerten Brückenzwinger den Platz. Vor allem der Tatkraft des Eisenwarenhändlers Johann Baptist Fachini war es zu verdanken, dass anstelle des doppelten Grabens und der Brückenelemente der Stadtbefestigung, die sich dort einst befanden, eine breitere, verkehrsfreundliche Ausfallstraße entstehen konnte. Der Rennweg – ein Reitweg für Eilboten – führte hier schon im Mittelalter in Richtung Füssen. Dieser begann allerdings erst vor dem Rennweger Tor. Die Bezeichnung Ringweg ist eine verballhornte Ableitung vom Rennweg und entstand im frühen 20. Jahrhundert. Zuvor hatte der Ringweg keinen Namen. Noch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts befand sich entlang der Ausfallstraße nach Süden lediglich der 1484 angelegte Friedhof mit der 1805 abgebrochenen St. Sebastians-Kirche.

Färberhäuser prägten den südlichen Ortseingang von Kaufbeuren

Ob das seit dem frühen 19. Jahrhundert wegen seiner Nähe zur Hasenbrauerei im Volksmund Hasenfärbe genannte Anwesen das erste vor dem Rennweger Tor war, ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. Um 1780 standen hier nämlich auch die links der Einmündung der heutigen Straße Am Graben in die Ganghoferstraße gelegene Gipsmühle des Franz Xaver Dilli und westlich der Hasenfärbe das Gartenanwesen der Wöhrle von Wöhrburg. Das Anwesen der ehemaligen Gipsmühle war schon zu Zeiten Schropps und bis ins 20. Jahrhundert im Besitz der Ärztefamilie Dauner. 1939 musste es dem Ausbau der Straße Am Graben zum Adolf-Hitler-Ring weichen. An die Stelle des Hauses der Wöhrle trat 1873 die Schraderschule. Das Alter der Hasenfärbe ist durch schriftliche Überlieferung exakt gesichert. Am 3. April 1766 erwarb der Goldschmied Matthäus Gerhard von dem Kramer Johann Martin das Gartengrundstück vor dem Rennweger Tor. Schon einen Monat später erhielt der neue Eigentümer das Hofstattrecht für dieses Grundstück, auf dem er anschließend das der schrägen Wegeführung angepasste Färbereigebäude errichtete. Schon im folgenden Jahr verkaufte Matthäus Gerhard die Färberei an seinen bisherigen Pächter Christoph Neizel, von dem es 1802 an dessen Sohn Johann Daniel kam. Allerdings wurde das mit erheblichen Schulden belastete Anwesen schon 1811 von der Heinzelmann’schen Aussteuerstiftung zur Versteigerung gebracht. Der Färber Martin Wiedemann erhielt den Zuschlag. Die Färberfamilie Wiedemann blieb über drei Generationen im Besitz des später denkmalgeschützten Anwesens. Die Hasenfärbe wurde 1949 von den Erben der Witwe Adolf Wiedemanns an die Baufirma Dobler verkauft und anschließend bis zu ihrem Brand im Januar 2021 untern anderem als Zahnarztpraxis, Parteibüro, Eisdiele und Eckkneipe genutzt.

Manufaktur für leinenverstärktes Baumwoll-Gewebe wird zum Finanzamt und zum Gerichtsgebäude

Südlich der Hasenfärbe stand die in etwa zur selben Zeit errichtete Färberei des früheren Stadtammannes und Färbermeisters Jonas Daniel Mayr. Dessen Erbe, der Handelsmann Daniel Mayer, veräußerte das Anwesen an den Färbermeister Johannes Mayer, der es um 1844 abbrechen ließ und gegen ein größeres, 1847 ebenfalls von Andreas Schropp zeichnerisch überliefertes Färberanwesen ersetzte. Dieses wich allerdings 1908 dem Neubau des Progymnasiums (heute Josef-Landes-Schule) an der Prinzregentenstraße. Das älteste Anwesen auf der östlichen Seite der Tiroler Landstraße, der späteren Ganghoferstraße, ist das heute dem Amtsgericht zugeschlagene, 1806 von dem Kaufbeurer Textilfabrikanten Georg Jakob Wagenseil errichtete Gebäude der Wagenseil’schen Kattunmanufaktur. Dort wurde Kattun, ein glattes, dichtes Baumwoll-Gewebe in Leinwandbindung, hergestellt. 1839 verkaufte Wagenseil die inzwischen stillgelegte Kattunmanufaktur an das Königreich Bayern, welches das Anwesen als Rentamt (Finanzamt) beziehungsweise Landgericht nutze. Das Rentamt war zuvor im Kloster Irsee, das Landgericht im Hörmannhaus beim Rathaus untergebracht gewesen. Der Vorgängerbau der 1905 im Jugendstil neu errichteten Gaststätte „Zum Hasen“ lässt sich erstmals im Jahre 1808 archivalisch belegen. Dieser beherbergte auch den Poststall für die Verbindung über Osterzell nach Schongau und war zu Zeiten Schropps noch einstöckig. Erst 1928 erhielt die Gaststätte ein weiteres Stockwerk und wurde als Beherbergungsbetrieb auch zum Hotel. Das dreigeschossige Gärtnereianwesen Neumaier im nachmaligen Besitz der Familien Straub und Fürst wurde ebenfalls in den 1830er Jahren errichtet.

