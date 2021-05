Spengler Jonas Blösch aus Germaringen wurde zweiter Sieger in einem bundesweiten Wettbewerb. Was der Beruf mit Kunst zu tun hat und warum er Zukunft hat.

05.05.2021 | Stand: 14:41 Uhr

Schon als Junge hat es Jonas Blösch oft in die Werkstatt seines Vaters, den Spenglermeister Hans-Jürgen Blösch, gezogen. Im zarten Grundschulalter fertigte der inzwischen 20-Jährige seine ersten Kunstfiguren – darunter ein sehr fein geschnittener Hase – an. Inzwischen ist er Geselle in der väterlichen Spenglerei und so gut, dass er zweiter Bundessieger beim deutschlandweiten Praktischen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks wurde.