Wie eine große Familie: So war der Kaufbeurer Weihnachtsmarkt 2022

Das große Buden-Spektakel hat der Kaufbeurer Weihnachtmarkt nicht zu bieten. Aber das will auch keiner. Besucher und Verkäufer ziehen ihre persönliche Bilanz.

21.12.2022 | Stand: 18:32 Uhr

„Die Weihnachtsgurke ist schon seit letzter Woche ausverkauft“, erzählt Chantal Baindner lachend und meinte damit den Festtagsschmuck aus Glas, den sie zusammen mit ihrer Mutter Sibylle auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz verkauft. Sie sei mit der Hütte auf dem Markt groß geworden.

Auch wenn der Umsatz nach den ersten beiden Wochen etwas rückläufig war, freuten sich die beiden Frauen, dass der am Donnerstag endende Budenzauber nach der Coronapause endlich wieder stattfinden konnte.

Das Christkind als Glanzpunkt des Kaufbeurer Weihnachtsmarktes

„Ich möchte wieder in meine Hütte“ – diesen Satz hörte Lena Schweitzer vom Kaufbeurer Stadtmarketing ganz oft. Sie hatte keinerlei Probleme, das Hüttendorf mit Händlern zu füllen. „70 Prozent sind sowieso regionale Stammaussteller“, so Schweitzer. Als Glanzpunkt des Marktes nennt sie das Christkind, das die Briefe und Wunschzettel der kleinen Besucherinnen und Besucher entgegengenommen und „persönlich“ beantwortet hat. Ein Brief ging sogar bis nach Niederbayern. Ein großes Dankeschön spricht die Verantwortliche den Anwohnern aus. „Toll, wie sie unseren Weihnachtsmarkt mittragen.“

Familiäres Miteinander bei den Budenbetreibern in Kaufbeuren

Ebenso lobend erwähnt sie die gute Stimmung der Budenbetreiber untereinander. Nur durch dieses familiäre Miteinander sei es machbar, den Markt über vier Wochen zu veranstalten.

Jochen Nowak und Valentina Stieglbauer sind Stammverkäufer auf dem Weihnachtsmarkt - Kunden schätzen die roten Bratwürste. Bild: Birte Mayer

Dies bestätigt André Liebherr, der erstmalig einen Stand angemietet hatte. „Die Gemeinschaft hier ist einzigartig. Ich wurde als Neuling gut aufgenommen“, sagt er.

Das Geschäft mit seinen selbst hergestellten Gin-Variationen läuft sehr gut. Wer mag, kann bei Liebherr auch einen Glüh-Gin oder einen „Heißen Esel“ genießen. Armin Schöttl, der mit seiner Frau Nicole und Sohn Fabian (5) aus Eresing bei Geltendorf nach Kaufbeuren gekommen war, bevorzugt allerdings den altbewährten Punsch. Fabian freut sich auf seine Waffel und bestaunt mit großen Augen das Kinderkarussell.

Seit 35 bietet die Metzgerei Nowak Bratwürste auf dem Weihnachtsmarkt an

Karlheinz Lacker aus Augsburg, der das Kinderfahrgeschäft betreibt, kann nicht über mangelnde Fahrgäste klagen. Allerdings merkte er die anfangs tiefen Temperaturen schon etwas. „Wenn den Kleinen kalt ist, fahren sie halt nur eine Runde.“ Auch er bestätigt die heimelige Atmosphäre.

Dass es den Markt in dieser Form gibt, ist unter anderem Adelinde Nowak zu verdanken. Sie war damals ein Gründungsmitglied des Kaufbeurer Christkindelmarktvereins. Seit 35 Jahren bietet die Metzgerei Nowak aus Dösingen ihre roten Bratwürste auf dem Markt an. Sohn Jochen hat dort als Junge mitgeholfen, nun steht er selbst am Grill. „Jeden Abend nach der Arbeit esse ich zwei Würste ohne Semmel“, sagt er. „Die esse ich wie Chips.“ Am Donnerstag, 22. Dezember, hat der Markt noch einmal von 15 bis 20 Uhr geöffnet.