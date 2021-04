Topfpflanzen, so weit das Auge reicht. Übervoll sind die Gewächshäuser von Markus Schorer aus Oberostendorf. Doch wegen der hohen Corona-Inzidenz darf er seine Gärtnerei derzeit nicht öffnen. Er fürchtet, auf seiner Ware sitzen zu bleiben. Was nicht in den kommenden Wochen verkauft wird, landet auf dem Kompost.