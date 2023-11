Wie gefährlich ist die Videowand an der Spittelmühlkreuzung?

Der Betreiber der Videowand an der Kaufbeurer Spittelmühlkreuzung will, dass die Bilder dort schneller wechseln dürfen. Daraufhin folgt ein kurioser Vorschlag.

15.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der große Werbemonitor an der Spittelmühlkreuzung in Kaufbeuren heischt nicht nur um die Aufmerksamkeit der Passanten, sondern zieht auch die Kaufbeurer Stadträte regelmäßig in seinen Bann. Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses ging es um einen Antrag des Betreibers, der sich wünscht, dass die Motive auf der Anzeige künftig alles 60 Sekunden wechseln dürfen.

Monitor an der Spittelmühlkreuzung in Kaufbeuren - wie gefährlich ist er?

Bei der ursprünglichen Genehmigung der Werbeanlage 2017 war die Mindestdarstellungsdauer auf drei Minuten festgelegt. 2018 wurde sie auf 90 Sekunden reduziert.

Hauptargument für die Genehmigung der Anzeige am zentralen Kaufbeurer Verkehrsknotenpunkt war damals, dass so die ursprünglich große Zahl von Werbeanlagen an dem Geschäftsgebäude in der Gutenbergstraße 1 reduziert werden könnte.

Seither betrachtet die Polizei den Monitor in ihren Stellungnahmen regelmäßig kritisch. "Hier finden komplexe Fahrmanöver statt, die die volle Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer erfordern", heißt es darin. Die mögliche Ablenkung der Autofahrer durch die Anzeige gehe zulasten der Verkehrssicherheit. Die Polizei verweist - allerdings ohne Vergleichszahlen zu nennen - auf 15 Unfälle, die es im Jahr 2015 insgesamt auf der Kreuzung gegeben hat.

Video-Werbeleinwand an Spittelmühlkreuzung Grund für Unfälle?

Eine "Datenbasis", die weder Robert Klauer (KI) noch Julia Bosse (Generation KF) und Ernst Schönhaar ( CSU) überzeugte, die allesamt für eine Verkürzung der Anzeigezeit plädierten. Letzterer vermutete, dass die relativ komplizierte Verkehrsführung über die Spittelmühlkreuzung sowie die Infotainment-Systeme in modernen Autos deutlich größere Gefahren darstellten als die Videowand.

Oberbürgermeister Bosse (CSU) betonte, dass es schwer nachzuweisen und auch aus den Polizeistatistiken nicht zu ersehen sei, ob ein Unfall in Verbindung mit dem Werbemonitor steht. Ulrike Seifert (Grüne) sprach sich dafür aus, die Anzeige während der Grünphasen der entsprechenden Ampeln an der Spittelmühlkreuzung auszuschalten.

Gegen die Stimmen von Seifert und Catrin Riedl (SPD) sprach sich der Ausschuss schließlich für eine Verkürzung der Mindestdarstellungsdauer auf 60 Sekunden aus.