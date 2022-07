Wie gefällt Ihnen die "neue" Allgäuer Zeitung?

31.07.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Die Allgäuer Zeitung erscheint seit wenigen Wochen im neuen Design. Nun möchten Verlag und Redaktion wissen, wie Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, das neue Layout gefällt. Denn für Sie haben wir das neue Design entworfen.

Am 6. August stehen Redation und Verlag auf den Kirchplatz in der Kaufbeurer Altstadt Rede und Antwort

Darum kommen Vertreter der Redaktion und des Verlags am Samstag, 6. August, von 10 bis 13 Uhr auf den Kirchplatz in der Kaufbeurer Altstadt, um Ihnen Rede und Antwort zu stehen.

Wir möchten bei der Gelegenheit erklären, warum wir uns entschieden haben, unsere Zeitung optisch zu verändern. Das jetzt überarbeitete Zeitungsdesign war 2007 eine Reaktion auf das bunte, unruhige Internet.

Nutzungsgewohnheiten haben sich verändert

Die Nutzungsgewohnheiten haben sich aber geändert, deshalb sind wir in der neuen Optik ruhiger und entspannter geworden – ohne in der Aktualität unserer Berichterstattung an Tempo und Tiefgang zu verlieren. Wir wollen ein klares Design für noch mehr Orientierung bieten und zudem mit der neuen Schrift unserer Texte besser lesbar sein.

Wir möchten aber auch über die Themen sprechen, die unsere Leserinnen und Leser bewegen. Sagen Sie uns, was Ihnen an der Zeitung gefällt, was Ihnen fehlt und worüber die Redaktion berichten sollte. Wir sind dankbar für Ihre Anregungen, für Lob und Kritik.