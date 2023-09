Wie geht es mit den Bauruinen an der Füssener Straße in Kaufbeuren weiter?

Seit Jahren herrscht Stillstand auf dem 2,2 Hektar großen Areal im Süden von Kaufbeuren. Nun könnte wieder Bewegung in das ambitionierte Wohnbauprojekt kommen.

12.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Ambitionierte Pläne für ein ganzes neues Wohnquartier im Kaufbeurer Süden wurden geschmiedet, als klar war, dass die Firma Venturetec ihr Betriebsgelände an der Füssener Straße räumt und den Betriebssitz in den Gewerbepark am B12-Verteilerkreisel verlegt. 2017 erwarb eine Immobilienfirma aus Bobingen bei Augsburg das 2,2 Hektar große Areal, ließ die alten Fabrikhallen abtragen, den Baugrund vorbereiten und begann, zwei Mehrfamilienhäuser zu errichten. Dann stoppten die Bauarbeiten. Wo neun Gebäude mit insgesamt 180 Wohnungen entstehen sollten, stehen seither nur zwei unverputzte Rohbauten, deren Zustand durch Wind und Wetter zunehmend schlechter wurde. Selbst eine Umhüllung mit Kunststofffolie hatte nur bedingt Erfolg. Zunächst hieß es vom Bauherren, dass die Verzögerungen mit Umplanungen und veränderten Möglichkeiten der Vermarktung zusammenhingen. Doch getan hat sich seither nichts mehr in Sachen „Wohngebiet QF“ (QF steht für Quartier Füssener Straße). Das könnte sich jetzt vielleicht ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.