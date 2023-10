Wie geht es mit den Kaufbeurer Brandruinen weiter?

Mit der Hasenfärbe und dem Hauberrisserhaus sind prägende Gebäude in Kaufbeuren in Flammen aufgegangen. Zumindest bei einem könnte ein Wiederaufbau näher rücken.

29.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Es waren Schreckensmomente für die Stadt und Großeinsätze für die Feuerwehr - die Brände der Hasenfärbe an der Ganghoferstraße Ende Januar 2021 und des Hauberrisserhauses am Afraberg Anfang Juni 2022. Seither prangen die Brandruinen in und über Kaufbeuren, nach wie vor nur notdürftig abgesichert und abgedeckt. Jetzt könnte zumindest bei einem der beiden Gebäude Bewegung in den Wiederaufbau kommen.

