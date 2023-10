Wie ging es in Kaufbeuren unterm Hakenkreuz zu?

Im dritten Teil der „Stadtgeschichten“ schildert die Kulturwerkstatt für junge Zuschauer, wie es in Kaufbeuren während der NS-Zeit war.

19.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Aber doch nicht heute!“ Ein Rückblick auf die Nazi-Zeit in Deutschland kommt selten gelegen – schon gar nicht, wenn es um die Geschehnisse direkt vor Ort geht, vielleicht noch mit Beteiligten, deren Namen man kennt. Deshalb ist Herr Wiedemann (Thomas Garmatsch) nicht sonderlich begeistert, als seine Kollegin Frau Maierhof (Simone Dopfer) unbedingt in eine große alte Holzkiste schauen will, an deren Deckel Hakenkreuzfähnchen hängen. Die beiden „Betreiber“ des „Geschichtenladens“ der Kulturwerkstatt im Kaisergäßchen (neben dem Stadtmuseum) sind sich mal wieder nicht einig. Aber letztlich öffnen sie die Kiste und starten einen neuen Teil der Kaufbeurer „Stadtgeschichten“, mit denen das Kinder- und Jugendtheater die Historie der Wertachstadt altersgerecht vermitteln will. In der inzwischen dritten Ausgabe, die für Zuschauer ab zwölf Jahren geeignet ist, geht es um Kaufbeuren unterm Hakenkreuz.

