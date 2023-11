Wie "Güschi" zu einer Kaufbeurer Faschings-Institution wurde

Günther „Güschi“ Seydel ist aus dem Fasching in Kaufbeuren und weit darüber hinaus nicht mehr wegzudenken. Nun erhält er eine ganz besondere Auszeichnung.

Von Redaktion Kaufbeuren

07.11.2023 | Stand: 12:44 Uhr

Vor vier Jahrzehnten hat er den Karneval für sich entdeckt und seither ist Günther „Güschi“ Seydel eine Institution beim Fasching in Kaufbeuren und weit darüber hinaus. Am 11. November 1984 musste er den amtierenden Faschingsprinzen zusammen mit der Wertachgarde bei einer Veranstaltung vertreten, und dabei sei der Narr in ihm geweckt worden, berichtet Seydel.

