Wie in Irsee an die Opfer der Nazi-Krankenmorde erinnert wird

Die Prosektur am Kloster Irsee wird derzeit saniert. Warum die Erinnerungsstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" künftig anders aussieht, erklärt ein neues Buch.

15.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Nach längeren Planungen und auch Diskussionen um die Neugestaltung der Gedenkstätte Prosektur des Schwäbischen Bildungszentrums im Kloster Irsee wird das historische Gebäude derzeit saniert. Die Räume, die während der Nutzung der Klostergebäude als psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt für die Untersuchung von verstorbenen und während der NS-Zeit vor allem ermordeten Patienten verwendet wurden, sind deshalb bis auf Weiteres nicht zugänglich. Derweil gibt es neue und neu aufgelegte Literatur zu den Krankenmorden in Irsee und ihrer Aufarbeitung.

Neben einer statischen Sicherung des Prosektur-Gebäudes auf der Nordwestseite der ehemaligen Klosterkirche werde dort ein barrierefreier Zugang geschaffen, berichtet Dr. Stefan Raueiser, der Leiter des Tagungs- und Bildungszentrums. Bereits vollendet ist ein neuer Außenanstrich des Gebäudes nach historischem Vorbild. Auch das Innere werde sensibel saniert und konserviert. Zudem ist eine Glasscheibe zwischen dem später öffentlich zugänglichen Eingangsbereich mit Infotafeln und dem eigentlichen Prosekturbereich geplant. Die transparente Wand soll die späteren Ausstellungsstücke in der Gedenkstätte, etwa den originalen Seziertisch, vor Beschädigungen schützen.

Ein umstrittenes Kunstwerk, das bisher in der NS-"Euthanasie"-Gedenkstätte in Irsee zu sehen war, kehrt nicht mehr zurück

Laut Raueiser ist die Fertigstellung der Bauarbeiten im Herbst geplant. Dann wird das von einem Fachbeirat erarbeitete Konzept zur Neugestaltung der Gedenkstätte Prosektur umgesetzt. Entstanden ist dies auch im Dialog mit den Nachfahren von Opfern der NS-Krankenmorde und dem bundesweiten Arbeitskreis zur Erforschung der nationalsozialistischen „Euthanasie“ und Zwangssterilisation. Nicht mehr Bestandteil der Gedenkstätte wird die dreiteilige Arbeit „... möchte ich sie noch höflichst bitten, mir folgende Fragen zu beantworten:“ sein, die die Münchner Künstlerin Beate Passow 1996 geschaffen hat. Die Platzierung der Collage von Fotografien eines nackten Jungen mit Behinderung, der von anderen Personen festgehalten wird, in der Prosektur hatte für Kontroversen gesorgt. Das Kunstwerk wurde an diesem Ort als problematisch angesehen, weil die Bezüge des Dargestellten zu Irsee unklar waren. Auch die Frage der Persönlichkeitsrechte des Abgebildeten und möglicher Verwandter wurde diskutiert. Auf der anderen Seite wurde das weitreichende Recht der Kunstfreiheit ins Feld geführt.

Im neuen "Impulse"-Band geht es um die Frage, wie Opfer der Krankenmorde in angemessener Weise in den Blick genommen werden können

Die Diskussionen und Expertenmeinungen zu diesem Thema und zur Umgestaltung der Gedenkstätte Prosektur allgemein wurden in einem weiteren Band der Schriften Reihe „Impulse“ des Bildungswerks des Bayerischen Bezirketags zusammengefasst. In den 15 Beiträge des Buches geht es um das Spannungsverhältnis von Abbildbarkeit und Bilderverbot und darum, wie Opfer der NS-„Euthanasie“ in angemessener Weise in den Blick genommen werden können. Das Buch „Die Gedenkstätte Prosektur von Kloster Irsee. Entwicklungen – Kontroversen – Perspektiven“, herausgegeben von Barbara Holzmann und Stefan Raueiser, ist im Grizeto-Verlag Irsee erschienen, hat 168 Seiten und kostet 17,80 Euro. Erhältlich ist es im Buchhandel sowie im Schwäbischen Bildungszentrum in Irsee.

Bereits in die zweite Auflage ging inzwischen ein Band, der den Strafprozess gegen Beteiligte an den NS-„Euthanasie“-Verbrechen in Kaufbeuren und Irsee dokumentiert, der im Juli 1949 in Augsburg stattfand. Der Historiker Dietmar Schulze zeichnet darin den Ermittlungs- und Prozessverlauf minutiös nach. Schulzes Buch „Auch der ‚Gnadentod’ ist Mord“. Der Augsburger Strafprozess über die NS-,Euthanasie’-Verbrechen in Kaufbeuren und Irsee“ ist ebenfalls beim Grizeto-Verlag erschienen und kostet 19,80 Euro.