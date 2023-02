Wie ist das neue Stück der Theaterkiste Pforzen-Leinau?

Zu seinem 50-jährigen Bestehen spielt der Theaterverein Pforzen „Der doppelte Moritz“. Das Stück ist doppelt so alt wie der Verein, aber trotzdem mitreißend.

08.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Vor gut 50 Jahren gründeten einige Burschen den bald in „Theaterkiste“ umbenannten Theaterverein Pforzen-Leinau. Mit dem fast doppelt so alten Schwank „Der doppelte Moritz“ von Toni Impekoven und Carl Mathern startete die Truppe nun fulminant in ihre Jubiläumssaison. Das Verwirrspiel um einen Doppelgänger und natürlich die Liebe hat auch hundert Jahre nach der Entstehung nichts von seinem Elan, seiner Spritzigkeit und seinem erotischen Potenzial eingebüßt. Ausnahmslos alle Schauspieler wussten in ihren Rollen zu überzeugen und vermitteltem dem Premieren-Publikum in der ausverkauften Aula der Grundschule –nicht nur durch die stimmige Kostümierung – dieses gewisse Gefühl der „Goldenen Zwanziger“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.