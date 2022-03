Wie kann die Integration der Flüchtlinge in Kaufbeuren gelingen?

Die Soforthilfe und Zeichen der Solidarität für Flüchtlinge aus der Ukraine lassen in Kaufbeuren nicht nach. Nun wird geklärt, wie aufnahmefähig Schulen und Kitas sind.

06.03.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigten auch am Wochenende zahlreiche Menschen in Kaufbeuren. Gleichzeitig bekommen die ersten Flüchtlinge aus der Kriegsregion ganz konkrete Hilfe. „Privatpersonen, Unternehmen, Vereine – überall sind Zusammenhalt und Solidarität spürbar“, sagt zweiter Bürgermeister Oliver Schill. Wie berichtet, geht man im Rathaus von etwa 300 Menschen aus der Ukraine aus, die in Kaufbeuren aufgenommen werden.

Hilfe für Flüchtlinge in der Region: Alles Wichtige finden Sie hier

Neben der Versorgung mit dem Nötigsten geht es für die beteiligten Organisationen und die Stadt bereits um Fragen der Integration, etwa in Kindertagesstätten, Schulen und der beruflichen Bildung. „Kinder und Jugendliche müssen sobald wie möglich sichere Strukturen erleben, um soziale Bindungen eingehen zu können“, sagt Schill.

Flüchtlinge: Wie aufnahmefäig sind Schulen und Kitas?

Organisatorisch laufen die Fäden bei Sozialreferent Markus Pferner im Rathaus zusammen. Gleichzeitig sind die ehrenamtlichen Beauftragten des Stadtrats eingebunden. Der Bildungsbeauftragte Arthur Müller, selbst Schulleiter, ist mit dem staatlichen Schulamt in Kontakt. Konkret gehe es darum, kurzfristig weitere sogenannte Drittkräftestunden über die Regierung von Schwaben zu erhalten. „Wir erwarten zahlreiche ukrainische Kinder an den Kaufbeurer Schulen“, sagt Schill. Derzeit fragt Müller ab, welche Aufnahmekapazitäten jede einzelne Schule anbieten kann, ob sogenannte Auffang- oder Sprachlernklassen eingerichtet werden können. Ähnlich wird bei den Kindertagesstätten vorgegangen.

Kundgebung gegen Krieg und Aufrüstung

Bei einer Protestaktion der Kaufbeurer Initiative für Frieden, Internationalen Ausgleich und Sicherheit (KIFIAS) riefen Redner am Samstag dazu auf, hier lebende russischsprachigen Menschen nicht auszugrenzen. Dritte Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler appellierte an diese Menschen, ihre Verwandten in Russland darüber aufzuklären, was tatsächlich in der Ukraine geschieht und damit die Staatspropaganda zu konterkarieren. In Kaufbeuren gebe es eine „Welle der Hilfsbereitschaft“, um die erwarteten Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen. 100 Menschen nahmen an der Kundgebung am Obstmarkt teil. „Putin hat verloren, als die ersten Sprengsätze auf Kiew fielen“, meinte Christoph Gänsheimer (Die Linke), der als einer von mehreren Stadträten fast aller Fraktionen teilnahm. „Das Leid müssen nun aber andere ertragen.“ Die Redner stellten sich zudem gegen ein weiteres Aufrüsten als Reaktion auf diesen Krieg.

Lesen Sie auch

Ukraine-Krieg Friedens-Demo in Kaufbeuren: "Menschen mit russischen Wurzeln nicht unter Generalverdacht stellen"

Günter Kamleiter vom Arbeitskreis Asyl mahnte, nicht zu vergessen, dass aktuell auch viele andere Flüchtlinge vor den Grenzen Europas stehen und zurückgedrängt werden. Walli Kamleiter von der Amnesty International-Gruppe in Kaufbeuren berichtete von der weltweiten Email-Aktion von Amnesty, an der sich alle Menschen beteiligen können. Darin wird die russische Regierung aufgefordert, diesen „unrechtmäßigen Akt der Aggression“ sofort zu beenden. „Putin muss wegen Kriegsverbrechen vor den internationalen Strafgerichtshof“, forderte Rolf Bader von der ärztlichen Friedensorganisation IPPNW. Ein „Friedensprojekt“ stellten Schwester Daniela vom Crescentiakloster und die „Wertebotschafterinnen“ vom Marien-Gymnasium vor. Von Montag an soll es mehrere „Friedensinseln“ im Stadtgebiet geben, an denen Menschen Kerzen entzünden, ihre Sorgen und Wünsche aufschreiben und hinterlassen können.

Fünfknopfturm am Sonntag erneut in den ukrainischen Nationalfarben

Er ist das Wahrzeichen von Kaufbeuren und gilt heute als ein Mahnmal gegen den Krieg: der Fünfknopfturm über der Altstadt. Der Förderverein, der sich seit Jahren um den historischen Bau kümmert, ließ den Turm am Wochenende in den Nationalfarben der Ukraine erstrahlen, um Solidarität mit den Menschen zu zeigen, die unter dem Angriff Russlands leiden oder auf der Flucht sind. Am Samstagabend war der Turm erstmals in die Farben Blau und Gelb getaucht. 100 Menschen kamen zu einer Schweigeviertelstunde zusammen. Oberbürgermeister Stefan Bosse fing die bedrückende Stimmung auf, indem er um Mitgefühl und Hilfe warb. „Wir sind nicht hilflos“, sagte er, „auch in diesen dunklen Stunden nicht.“ Der Vorsitzende des Fördervereins, Klaus Müller, stellt die Symbolik des Turms in den Mittelpunkt seiner kurzen Rede. Die Beleuchtung des Fünfknopfturms sei ein weithin sichtbares Zeichen, um die Solidarität der gesamten Stadt mit der Ukraine auszudrücken.

Lesen Sie hier alles Aktuelle zum Ukraine-Krieg