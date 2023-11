Wie Kaufbeurer Kinder auf Leseinseln Grenzen überwinden

Nach drei Jahren Pause findet am Samstag wieder die Vorlesenacht im Rathaus statt. Bekannte Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer stellen Kinder- und Jugendbücher vor

03.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Nach drei Jahren Pause findet am Samstag, 4. November, wieder die Vorlesenacht im Altbau des Kaufbeurer Rathauses statt. Die Vorlesenacht, die um 17 Uhr beginnt und bis 20 Uhr dauert, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Vorlesen verbindet“. Denn die Kraft des Vorlesens verbindet, ob zwischen Generationen, verschiedenen Herkunftsländern und Kulturen.

Vorleserinnen und Vorleser der Generation 50+

Verbindungen stärken den Zusammenhalt, fördern den Austausch untereinander und überwinden Grenzen. Für diese Aktion wurden daher Vorleserinnen und Vorleser der Generation 50+ gesucht, die den Kindern aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. Es konnten hierfür wieder viele bekannte Vorleserinnen aus der Politik, Gesellschaft und Verwaltung gewonnen werden. An neun „Leseinseln“ stellt ein Vorleser anhand ausgewählter Textstellen ein Kinder- oder Jugendbuch vor.

Ein Buch in sechs verschiedenen Sprachen

Auch heuer gibt es wieder eine Fremdspracheninsel, an der ein Buch in sechs verschiedenen Sprachen vorgelesen wird. Nach einer Stunde wechselt der Vorleser oder die Vorleserin und damit auch das Buch. So werden in den drei Stunden für jede Altersgruppe bis zu zwölf lesenswerte Kinder- und Jugendbücher vorgestellt.

Leseinseln im Zimmer des Oberbürgermeisters oder im Trausaal

Die Leseinseln befinden sich unter anderem im Zimmer des Oberbürgermeisters, im Trausaal, im Keller und im Alten Sitzungssaal. Eine Übersicht der Leseinseln findet sich in einem Flyer, der in der Vorlesenacht erhältlich ist. Bitte Sitzkissen mitbringen.

Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei und für Verpflegung ist gesorgt. Der Einlass zur Vorlesenacht findet über den Eingang Altbau Rathaus, Kaiser-Max-Straße 1, statt. Nähere Informationen auf der Homepage unter www.familie.kaufbeuren.de