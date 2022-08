Wie Olympia auf den Hund kam

Vor 50 Jahren starteten in München die Olympischen Spiele. Mit dabei: Dackel Waldi. Was den Kaltentaler Bürgermeister mit dem berühmten Maskottchen verbindet.

20.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Vor 50 Jahren waren die Blicke der Welt auf die Olympischen Spiele in München gerichtet, die am 26. August 1972 so bunt und fröhlich begannen und mit dem Attentat auf israelische Sportler wenige Tage später so jäh ihr Antlitz wechselten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.