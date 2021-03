Wie sich der Einzelhandel in Kaufbeuren auf den Neustart nach dem Lockdown vorbeitet

In den Geschäften der Innenstadt Kaufbeuren setzen die Händler nach monatelangen Corona-Schließungen zum Auftakt voll auf Frühling. So groß sind die Hoffnungen.

06.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Ab Montag soll es nun endlich wieder losgehen. Nachdem die Einzelhändler wegen der Corona-Pandemie monatelang in den Lockdown gezwungen waren, dürfen sie ab kommender Woche wieder öffnen. Vermutlich zumindest. Ganz sicher ist das bislang noch nicht. Die Stadtspitze will sich daher am Sonntag zusammensetzen und die aktuellsten Zahlen zum Inzidenzwert auswerten. Sollte dieser weiterhin stabil unter 50 sein so wie in den vergangenen Tagen, dann freut sich Evelyn Klement von Mode Evelyn in Neugablonz darauf, wieder voll durchzustarten. Sie kann es kaum erwarten, ihre Kundschaft im Laden zu begrüßen. „Wenn der Lockdown noch länger gedauert hätte, dann hätten wir kapitulieren müssen“, erzählt die Ladeninhaberin.

Sie konnte sich dank ihrer treuen Stammkundschaft über Wasser halten, indem sie Kleidung persönlich nach Hause geliefert und auch wieder abgeholt hat. „Die Verbundenheit unserer Kunden war anrührend“, berichtet sie. Klement will jetzt ganz auf Frühling setzen.

Neugablonz: Sportgeschäft setzt auf Outdoor-Sportler im Frühjahr

Alle Hoffnungen auf das Frühjahrs- und Sommerprogramm setzt man auch bei Intersport Hofmann in Neugablonz. Mit Mountainbikes und Inlinern will man die Kunden in Fahrt bringen. „Das Langlauf- und Tourenskisegment lief dank Stammkundschaft und Click & Collect ganz gut, der Alpinskibereich war dagegen fast ein Komplettausfall“, sagt Teamleiter Ralph Kipper. „Wir haben eine Belüftungsanlage im Laden, die die Luft regelmäßig austauscht.“ Zusammen mit den Masken und ausreichend Abstand sieht er einer sicheren Öffnung freudig entgegen (Lesen Sie hier: Das sind die neuen Corona-Regeln).

Alltagstauglich, sportiv, lässig-leger und mit frischen Farben wagt Scala Mode in der Fußgängerzone den Neustart. „Zum Wohlfühlen“, sagt Besitzerin Margot Schindler. Eine „wahnsinns Durststrecke“ nennt sie den Lockdown. Auch sie habe ganz viel Unterstützung von ihren treuen Kunden erhalten, denen am Erhalt des Handels vor Ort gelegen sei (Lesen Sie hier: Stau im Lager: Wie der Lockdown einem Händler in Kaufbeuren zusetzt).

Wann öffnen die Geschäfte in Kaufbeuren? - Etliche Fragen noch ungeklärt

Angesichts der noch immer nicht ganz geklärten Rahmenbedingungen ist Guido Zeller von der Parfümerie Bingger Zeller in einer „organisatorischen Angespanntheit“, wie er es selbst beschreibt. Er freut sich einerseits, dass er wieder öffnen kann. Viele Fragen seien andererseits noch ungeklärt. Welche Regeln gelten beispielsweise für die körpernahen Dienstleistungen im Kosmetikbereich? „Es kann jedenfalls nur klappen wenn sich alle an die Regeln halten“, lautet sein Appell.

