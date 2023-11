Wie sich der Kaufbeurer Bauhof auf den Winter vorbereitet und was heuer neu ist

Der Kaufbeurer Bauhof ist für den Wintereinsatz gerüstet. Ein neuer Unimog wartet auf seine Winterdienstpremiere. Was die Bürger bei Schnee beachten sollen.

21.11.2023 | Stand: 20:54 Uhr

Das Salzlager ist prall gefüllt und die Schneepflüge stehen parat. Wenn es nach dem Kaufbeurer Bauhof geht, dann kann der erste Schnee kommen. Bereits am Mittwoch könnten die schweren Geräte erstmals in diesem Winter zum Einsatz kommen. Dann drohen die Straßen in und um Kaufbeuren am Morgen weiß zu sein. Mit dabei ist dann auch ein nagelneuer Unimog der Baureihe U430. Den hat der Bauhof erst kürzlich erhalten. Genau wie die anderen Fahrzeuge ist auch er schon mit Räumschild und Salzstreuer ausgerüstet und wartet in der Halle auf seine Winterdienst-Premiere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.