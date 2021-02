Am 1. Februar tritt die neue bayerische Bauordnung in Kraft. Über die Umsetzung in Kaufbeuren gingen die Meinungen im Stadtrat weit auseinander.

Wer wohnt nicht gerne mit freiem Blick in die Landschaft, Sonne im Garten und hellen Zimmern. Auf der anderen Seite fressen sich immer neue Baugebiete in die Natur. Der Flächenverbrauch in Bayern beträgt laut Umweltministerium 10,8 Hektar pro Tag. Das entspricht in etwa 15 Fußballfeldern. Die Zahlen basieren auf dem Jahr 2019. Unter anderem soll die neue bayerische Bauordnung Abhilfe schaffen, die ab 1. Februar in Kraft tritt. Städte haben jedoch die Möglichkeit, die Nachbarn weiterhin in gewissen Gebieten auf Abstand zu halten. Das will die Mehrheit der Kaufbeurer Stadträte offensichtlich auch tun – zumindest in den ländlichen Ortsteilen. Die Mehrheit des Bauausschusses beauftragte deshalb nach langer Diskussion die Verwaltung, bis zur Stadtratssitzung am 26. Januar einen entsprechenden Entwurf vorzulegen.