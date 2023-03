Wie sich Kaufbeurer Gymnasiastinnen auf das Mathe-Abitur vorbereiten

Abiturientinnen des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums tüfteln gemeinsam mit Lehrkräften ein ganzes Mathematik-Wochenende lang in der Jugendherberge Lindau.

31.03.2023 | Stand: 08:55 Uhr

Ein Mathe-Wochenende mit dem gesamten Abiturjahrgang – was für eine verwegene Idee! Dies waren die ersten Reaktionen auf den Vorschlag der Mathematik-Fachschaft am Marien-Gymnasium Kaufbeuren, auf diese Weise die „heiße Phase“ der Abiturvorbereitung einzuläuten.

Q12-Schülerinnen und sechs Lehrkräfte fahren zum Mathe-Pauken nach Lindau

Nachdem die Abiturientinnen die letzten Klausuren geschrieben hatten, stand diesem Vorhaben aber nichts mehr im Weg und so machten sich die Schülerinnen der Q12 zusammen mit sechs Mathematik-Lehrkräften auf, um in der Jugendherberge Lindau intensiv an Exponentialfunktionen, Binomialverteilungen und geometrischen Fragestellungen zu tüfteln. Von Donnerstag bis Samstagvormittag wurde gerechnet, geübt, verstanden, gefragt, sich gegenseitig erklärt und – man mag es nicht glauben – viel gelacht.

Die Abiturientinnen des Marien-Gymnasiums haben zusammen mit Lehrkräften ein Mathematik-Wochenende in Lindau verbracht, das der Vorbereitung auf das Mathe-Abitur am 3. Mai diente. Bild: Marien-Gymnasium Kaufbeuren

Von Donnerstag bis Samstag tüftelten und rechneten die Marien-Gymnasiastinnen - und hatten auch viel Spaß

Ziel der zweitägigen Fahrt war es einerseits, sich anhand der Bearbeitung der Abituraufgaben der vergangenen Jahre auf die kommende Prüfung vorzubereiten und dabei auch eine realistische Selbsteinschätzung über die eigenen Fähigkeiten zu bekommen. Andererseits wurden auch die sogenannten Poolaufgaben noch intensiver von allen Seiten beleuchtet. So nennt man diejenigen Aufgaben, die aus einem bundesländerübergreifenden Pool stammen und zunehmend in die Abiturprüfungen integriert werden, damit die Vergleichbarkeit unter den Abiturprüfungen aller Bundesländer Schritt für Schritt erreicht wird.

(Lesen Sie auch: Warum sich Schülerinnen in Kaufbeuren um Bienen, Ponys und Ziegen kümmern)

Fachschaftsleiterin Stefanie Bertisch: "Wir möchten unsere Abiturientinnen bestens auf die Prüfung vorbereiten"

„Wir möchten unsere Abiturientinnen auf die Abiturprüfung bestens vorbereiten und ihnen noch mehr Sicherheit im flexiblen Umgang mit teilweise ungewohnten Aufgabenformaten geben“, sagt Fachschaftsleiterin Stefanie Bertisch, die die Organisation übernommen hat.

(Das könnte Sie auch interessieren: "Noten machen Einen nicht aus": Mit Abi-Schnitt von 0,8 hat dieser Kaufbeurer viel vor)

Die Jahrgangsstufen-Sprecherinnen resümieren, dass die zwei Tage in Lindau für sie und ihre Mitschülerinnen neben einem Erkenntnisgewinn in Mathematik auch eine gute Gelegenheit waren, ihre Zeit am Marien-Gymnasium mit einer Kurzfahrt abzuschließen.