Wer bestimmt eigentlich, wie viele Feuerwehrler zum Einsatz fahren?

Wer bestimmt wie viele Feuerwehrler zum Einsatz fahren, fragt eine Leserin. Ein Experte sagt, was nach dem Notruf passiert und warum alle Helfer wichtig sind.

02.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mitte Mai zerstörte ein Feuer in Westendorf eine Garage, das zugehörige Wohnhaus, ein Auto und zwei Pkw in nächster Nähe zum Feuer. 120 Feuerwehrkräfte rückten in dieser Nacht zu den Löscharbeiten aus. Eine Leserin stellte daraufhin die Frage, wieso so viele Einsatzkräfte zum Brand kommen. Wir haben darüber mit dem Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner gesprochen.

Vorab macht Barnsteiner klar, dass nicht unnötig viele Feuerwehrler zu den Einsätzen mitfahren: „Wir nehmen keine Einsatztouristen mit.“ Wer ausrücke, entscheide die Person, die den Notruf in der Integrierten Leitstelle Allgäu in Kempten (ILS) annimmt, so der Experte.

Über 500 Einsatzszenarien im Ostallgäu - früher waren es sieben

„Die Disponenten kennen die verschiedenen Meldebilder. Anschließend gibt es ein Schlagwortverzeichnis und aus diesem Zusammenhang ergibt sich, wer ausrückt“, sagt der Ostallgäuer Kreisbrandrat im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es gibt über 500 verschiedene Einsatzszenarien“, sagt Barnsteiner – und für alle ist akribisch geplant, welche Gerätschaft und welche Fahrzeuge benötigt werden.

Im Fall des Garagenbrands in Westendorf hat die ortsansässige Feuerwehr in einer ersten Lagemeldung mitgeteilt, dass sich der Brand auf das angrenzende Wohnhaus ausweitet. „Deswegen wurde das Einsatzszenario auf ’Gebäudebrand’ erhöht“, sagt Barnsteiner. Darum kamen auch mehr Feuerwehrleute zum Einsatz. „In diesem Fall wurden die übrigen Kräfte nach einer halben Stunde wieder nach Hause geschickt“, erklärt der Kreisbrandrat.

Die Anzahl der Feuerwehrler im Einsatz kann variieren. Je nachdem, ob der Notruf am Tag oder in der Nacht abgesetzt wird. „Tagsüber sind die Wehren nicht so alarmierungsstark wie nachts“, sagt der Kreisbrandrat. Die Feuerwehren im Ostallgäu verzeichnen zudem eine steigende Anzahl an Einsätzen.

Feuerwehr im Ostallgäu: Nachts kommen in der Regel mehr Einsatzkräfte, als tagsüber

Ein wichtiger Unterschied zu früher: „Heute alarmiert man Geräte und Fahrzeuge, früher waren es ganze Feuerwehren“, sagt Barnsteiner. Geht ein Notruf aus dem Ostallgäu bei der ILS ein, werden die Feuerwehren des Einsatzortes und des Umkreises, die die benötigten Gerätschaften besitzen, alarmiert – meist per Sirene. Wie viele Floriansjünger dem Signal folgen können, wisse die Leitstelle zum Zeitpunkt des Notrufs nicht. Deshalb würden vorerst alle in die Wache beordert.

Neben der Sirene gebe es noch störungssichere Funkmeldeempfänger – die sogenannten Piepser – und „ein Benachrichtigungssystem per App“, erklärt der Kreisbrandrat. Auf dem Handy sehen die Einsatzleiter den Fahrzeug- und Gerätebedarf. Der wird beim Treffen in der Wache durchgegeben und lediglich die beantragten Rettungskräfte rücken zum Brand aus.

Damit die Leitstelle weiß, welche Wehr welche Gerätschaften hat, geben die Stellen einmal im Jahr den Bestand durch. „Auch Gerätewechsel und Neuanschaffungen werden der Leitstelle gemeldet“, sagt Barnsteiner. Wartungen könnten per Status eingepflegt werden. Die ILS wisse somit tagesaktuell über die Verfügbarkeiten im Kreis Bescheid.

Leitstelle legt Einsatzart fest - mitfahren darf nur, wer bereits voll ausgebildet ist

Seit über zehn Jahren gebe es die Leitstelle in Kempten nun, sagt Barnsteiner. Davor hätten die Polizeiinspektionen die Notrufe entgegengenommen und in sieben verschiedene Stufen eingeteilt: drei Brandmeldungen, drei technische Hilfeleistungen und einen Katastrophenalarm. Heute unterscheiden ausgebildete Disponenten zwischen 500 Einsatzszenarien. „Damals ging es wirklich noch nach dem Motto: lieber ein paar mehr, als zu wenig“, sagt Kreisbrandrat Barnsteiner.

Auch heute komme es noch vor, dass bei Bränden nicht alle Einsatzkräfte tatsächlich gebraucht werden. Doch selbst dann sei die Erfahrung für jüngere Einsatzkräfte für später wertvoll, meint Barnsteiner. Mitfahren dürfe sowieso nur, wer bereits eine Grundausbildung abgeschlossen habe und mindestens 16 Jahre alt ist. „Und selbst dann sind die jungen Einsatzkräfte immer an der Seite von erfahrenen Kolleginnen oder Kollegen.“

