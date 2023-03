Wie wohnen Sie? AZ Kaufbeuren startet neue Serie

In loser Folge will die Allgäuer Zeitung das Thema Wohnen in Kaufbeuren und Umgebung in vielen Facetten darstellen. Die Redaktion freut sich über Anregungen.

31.03.2023 | Stand: 18:19 Uhr

Wie wohnt es sich in einem Haus aus dem Mittelalter, in einem ehemaligen Industriegebäude, in einem bestimmten Teil Kaufbeurens oder in einem kleinen Weiler? In einer Serie möchte die Allgäuer Zeitung darstellen, was Menschen antreibt, die Mühen einer Sanierung auf sich zu nehmen, warum sie sich für eine ganz bestimmte Wohnform, einen ganz bestimmten Wohnort entschieden haben oder welchen Grundsätzen sie beim Bau oder bei der Einrichtung gefolgt sind. Kurz: Es soll um das Wohnen in seinen vielen Facetten gehen.

Dafür sucht die Redaktion nach Menschen, die unsere Leserinnen und Leser an ihrer Form des Wohnens, an ihren Einrichtungsideen oder an ihren Eindrücken vom eigenen Wohnquartier teilhaben lassen.

