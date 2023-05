Wieder mehr Krankmeldungen im Ostallgäu

Das dritte Pandemiejahr 2022 hat die Zahl der Krankmeldungen in Kaufbeuren und im Ostallgäu laut AOK ansteigen lassen. Das sind die Gründe.

24.05.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Im dritten Pandemiejahr 2022 haben sich sehr viel mehr AOK-versicherte Beschäftigte in Kaufbeuren und dem Ostallgäu krankgemeldet als 2021. Das teilte die Krankenkasse mit.

AOK: Vor allem Atemwegserkrankungen führten zur Arbeitsunfähigkeit

Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Krankenstand in Kaufbeuren um 1,4 Prozent auf 6,9 Prozentpunkte und im Ostallgäu um 1,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. „Die Gesamtzahl der Krankmeldungen stieg im Vergleich zum Vorjahr in Kaufbeuren um 46,2 Prozent und im Ostallgäu um 56 Prozent.“ Die durchschnittliche Dauer der Erkrankungen je Mitglied hat sich in Kaufbeuren um 26,9 Prozent auf 25,3 Tage und im Ostallgäu um 24,1 Prozent auf 21,6 Tage erhöht. Hauptkrankheitsursache waren Atemwegserkrankungen, gefolgt von Muskelskelett-Erkrankungen und psychischen Erkrankungen.

Im dritten Pandemiejahr 2022 gab es in Kaufbeuren 20,6 und im Ostallgäu 23,5 Arbeitsunfähigkeitsfälle pro 100 AOK-Versicherte mit der Diagnose Covid – gegenüber 6,1 in 2021 in Kaufbeuren und 5,9 im Ostallgäu.