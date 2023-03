Wieder Orgelmeditationen in den Kaufbeurer Innenstadtkirchen

Immer samstags um 12 Uhr erklingen bis Palmsonntag interessante Programme in St. Martin und in der Dreifaltigkeitskirche. Dazu gibt es geistliche Impluse.

02.03.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Auch in diesem Jahr wird in den Kaufbeurer Innenstadtkirchen die Tradition der Orgelmeditationen in der Fastenzeit fortgesetzt. Bis Palmsonntag präsentieren Gastorganisten immer samstags um 12 Uhr interessante halbstündige Programme abwechselnd in St. Martin und in der Dreifaltigkeitskirche. Organisiert wird die Reihe wieder von Traugott Mayr, Kirchenmusikdirektor der evangelischen Gemeinde, und dem katholischen Dekanatskirchenmusiker Stefan Mohr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Nachdem Stephan Ronkov (Dießen) zum Auftakt ein eher klassisches Programm mit Werken von Bach, Brahms und Liszt in St. Martin präsentiert hatte, gehen die Orgelmeditationen wie folgt weiter:

Samstag, 4. März, Dreifaltigkeitskirche: Helene von Rechenberg ( Füssen

Samstag, 11. März, St. Martin: Axel Flierl (Dillingen) trägt aus den „Zwölf Choralvorspielen über gregorianische Melodien“ (op. 8) von Jeanne Demessieux „Attende Domine” (Choral Paraphrase) und „In manus tuas” (Litanie) vor. Außerdem stehen Orgelfassungen der Fanfaren aus des „Karfreitagszauber“ des „Parsifal“ und der „Pilgerchor“ aus dem „Tannhäuser“ von Richard Wagner auf dem Programm. Abgerundet wird dieses von „Prélude et Fugue sur le nom d’ALAIN“ (op. 7) von Maurice Duruflé. Geistliche Worte spricht Pfarrer Carl Graf.

Samstag, 18. März, Dreifaltigkeitskirche: Bernhard Krikkay (Gunzenhausen) interpretiert Georg Muffats „Toccata quinta“ aus dem „Apparatus musico-organisticus“ sowie Johann Sebastian Bachs Fantasie in c-Moll (BWV 537), „Jesu, meine Freude“ (BWV 610) und Fuga in c-Moll (BWV 537). Außerdem erklingt „Il Canzone“ aus dem symphonischen Choral „Jesu, meine Freude“ (op. 87, Nr. 2) von Sigfrid Karg-Elert. Pfarrer Wolfgang Krikkay übernimmt den geistlichen Impuls.

Samstag, 25. März 2023, St. Martin: Christoph Hauser (Fürstenfeldbruck) trägt eine Gavotte aus Jean-Philippe Rameaus „Le Temple de la Gloire“ sowie eine eigene Improvisation zu einem vorher gegebenen Thema zur Fastenzeit vor. Von Johann Sebastian Bach erklingt zudem die Triosonate d-Moll (BWV 527). Pfarrer Bernhard Waltner trägt dazu besinnliche Texte vor.