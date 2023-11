Wiedersehen für einen guten Zweck - EC Hubertus gegen das ESVK-Traditionsteam

Der EC Hubertus Apfeltrang feiert sein 50-jähriges Bestehen. Benefizspiel gegen die ESVK-Traditionsmannschaft beendet die Feierlichkeiten.

29.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Feier zum 50-jährigen Bestehen des EC Hubertus Apfeltrang hat einen würdigen Abschluss gefunden: Das Benefizspiel zwischen dem EC Hubertus und dem Traditionsteam des ESV Kaufbeuren fand in einem außerordentlichen Rahmen vor 600 Zuschauern in der Energie Schwaben Arena in Kaufbeuren statt.

Florian Thomas spielt mit

Die ersten beiden Drittel waren ausgeglichen, erst im dritten Abschnitt konnte der ECH, für den auch Ex-Joker Florian Thomas auf dem Eis gestanden war, das Tempo nicht mehr mitgehen. Der Sieg ging mit 12:3 an die Traditionsmannschaft. Ein besonderes Highlight in der Arena waren die Präsentationen auf dem Würfel während des gesamten Spiels. Dabei wurde die Geschichte des EC Hubertus gezeigt – und die Traditionsmannschaft vorgestellt.

Fachsimpeln im VIP Raum

Im Anschluss an das Spiel tauschten sich zudem die Mannschaften im VIP Raum bei Speis und Trank über die Vergangenheit und die Zukunft im Sportbereich aus. Vereinsvorsitzender Herbert Distel bedankte sich bei allen Beteiligten dieser Veranstaltung, ESVK-Gesellschafter Thomas Petrich, dem Ordnungsdienst, Roten Kreuz, Bankdienst und den Schiedsrichtern. Und Distel dankte besonders Thomas Holzmann, der nach einem Unfall hilfsbedürftig ist – das Benefizspiel war zugunsten der Thomas Holzmann Stiftung.

2170 Euro für die Thomas Holzmann Stiftung

Distel sprach von einer guten Sache, dass die Traditionsmannschaft des ESVK bei dem Benefizspiel mitgewirkt hat. Ein besonderes Lob erging an Didi Hegen für seinen Trainer-Job, der extra aus Düsseldorf angereist war. Ein großer Dank ging zudem an die Sponsoren und vor allem an die zahlreichen Zuschauer. Durch sie kam ein Gesamterlös an Spenden von 2170 Euro zusammen – zugunsten der Thomas Holzmann Stiftung.