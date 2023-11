Wieso die SVK-Frauen diesen Winter keine Hallenturniere spielen

Bei der Damenmannschaft der SpVgg Kaufbeuren herrscht wieder Personalmangel. Mit Trainerin Isabel Didita haben wir darüber gesprochen, wie groß deshalb ihr Frust ist.

22.11.2023 | Stand: 11:11 Uhr

Sie waren mit Ihrem Team heuer schon Spitzenreiter. Aktuell ist es, mit einem bis zwei Spielen weniger als die Konkurrenz, Platz neun. Wie frustrierend ist das?

Isabel Didita: Schon frustrierend. Wir hatten einen super Start, aber das haben wir selbst verspielt. Wir hatten wieder viele Verletzungen, und mit so wenigen Leuten kann man den Platz oben nicht halten. Wir spielen Bezirksoberliga, da muss regelmäßig gepunktet werden. Entsprechend ging es deshalb bergab.

Die Personalnot bei den SVK-Frauen ist wahrlich kein neues Thema. Wie frustrierend ist das?

Didita: Tatsächlich ist das sehr problematisch. Übrigens auch für die Mädels, die immer da sind. Wenn wir dann nur eingeschränkt oder nicht trainieren können, dann können sie sich auch nicht so weiterentwickeln.

SVK hat neue B-Jugend gegründet

Sie waren jetzt sehr aktiv, haben eine neue B-Jugend aufgemacht. All das wird aber nicht sofort helfen. Der nächste Punkt, um Frust zu haben?

Didita: Wir sind an dem Thema dran. Sie haben es erwähnt. Wir haben ein B-Jugend-Team aufgemacht. Von den Damen geht da immer auch jemand ins Training, damit einfach der Kontakt da ist. Aber die Spielerinnen der B-Jugend sind noch jung. Man kann sie nicht jetzt schon zu uns holen. Es ist wichtig, sie aufzubauen. So werden wir also den Winter über versuchen, neue Kräfte zu holen.

Wie sieht der Plan nun bei Ihnen aus? Was passiert bis Frühjahr?

Didita: Aktuell machen wir Pause. Alle sollen sich erst einmal erholen. Ich habe zudem entschieden, dass wir in diesem Winter nicht an Hallenturnieren teilnehmen. Die Verletzungsgefahr ist zu groß. Wir werden im Lauf des Winters Hallentraining machen, dabei aber eher auf Kraft und Ausdauer gehen. Die klassische Vorbereitung draußen, dann auch mit Testspielen, beginnt wohl im Januar oder Februar.