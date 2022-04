Am Klinikum Kaufbeuren sorgen Wildparker für Unmut. Das sind die Kritikpunkte.

01.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Parkgewohnheiten am Kaufbeurer Klinikum ändern sich offenbar nur langsam. Noch immer stellen Mitarbeiter oder Besucher ihre Autos am Rand der Dr. Gutermann-Straße ab. Seitdem die provisorischen Stellflächen mit dem Beginn der Parkraumbewirtschaftung am Klinikum dort wieder zurückgebaut wurden, ist das allerdings nicht mehr erlaubt. Nun wurden die Verkehrsprobleme auch im Stadtrat diskutiert – mit dem Ergebnis, dass mehr als eine strengere Überwachung wohl nicht möglich ist.