Windpark in Bad Wörishofen: Das sagen Gegner und Befürworter

In Bad Wörishofen könnte schon bald ein Windpark mit mehreren Windrädern entstehen. Das Projekt ist allerdings nicht unumstritten, wie sich nun zeigt.

11.10.2023 | Stand: 17:38 Uhr

Bei einer nicht öffentlichen Informationsveranstaltung waren Grundstückseigentümer in die Stadtwerke eingeladen worden. Bereits am Vorabend war das Thema nicht öffentlich im Stadtrat behandelt worden. In der Sitzungsvorlage, die der Redaktion vorliegt, ist von bis zu sechs Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von etwa 240 Metern die Rede. Die Nabenhöhe beträgt 170 Meter.

