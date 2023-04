„Wir brauchen Nachschub“ - SVK-Trainerin sucht trotz Erfolg Spielerinnen

Die Frauen der SpVgg Kaufbeuren punkten wieder. Trainerin Isabel Didita ist zufrieden. Auch wenn sie für das Bezirksoberligateam Fußballerinnen braucht.

05.04.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Mit dem Erfolg kehrt auch wieder Zufriedenheit ein. Nach guten Spielen des Damen-Teams der SpVgg Kaufbeuren (Bezirksoberliga) haben wir mit einer glücklichen Trainerin Isabel Didita (22) gesprochen.

Ihre Mannschaft hat sich in der Leistung klar gesteigert. Sie sind nun Achter. Überrascht Sie die bessere Performance?

Isabel Didita: Es überrascht mich nicht. Nach einem Trainerinnenwechsel dauert es immer ein bisschen, ehe man zu 100 Prozent klarkommt. Wir haben inzwischen eine komplette gemeinsame Hinrunde hinter uns, ich kenne alle Mädels, ich kenne ihre Stärken und Schwächen. Das ist ein Grund für die bessere Leistung. Aber ich muss auch loben: Alle Spielerinnen sind derzeit extrem motiviert.

Am Wochenende gab es ein 2:2 gegen den Tabellenfünften Wattenweiler – ein verdientes Remis?

Didita: Ehrlich gesagt wäre mehr drin gewesen. Wir hätten schon drei Punkte holen können. Aber dieses Spiel hätte auch ganz ohne Schiedsrichter über die Bühne gehen können. Er hat einfach nichts gemacht: Fouls, Handspiele, Ball im Aus… Wer zuerst am Ball war, hat eingeworfen. Das hat uns geschadet. Auch das nicht gepfiffene Handspiel vor dem 1:2. Ich habe den Gegner an diesem Tag nicht so stark gesehen.

Im Winter wirkten Sie nicht so zufrieden. Sie sagten, Sie hätten sich manches anders, einfacher vorgestellt. Und Sie ließen Ihre Zukunft offen. Hat sich auch das geändert?

Didita: Auf jeden Fall. Es läuft gerade bei uns. Viele Probleme sind verschwunden. Ich habe mit den Mädels und dem Vorstand schon geredet. Ich plane, zu bleiben. Was ich aber ändern möchte: In den zurückliegenden Spielen waren wie immer nur zu elft, hatten also keine Auswechselmöglichkeit.

Sie wollten die Damenabteilung quantitativ besser aufstellen?

Didita: Für manche ist es auch schwer, die Spiele mit der Arbeit zu vereinbaren. Jetzt stehen wir vor der Situation, dass einige ältere Spielerinnen, die seit Jahren hier sind, vielleicht aufhören werden. Wir brauchen Nachschub. Dafür machen wir bereits Werbung. Sofern es mit meiner eigenen Verletzung weiter so gut läuft, würde ich in der kommenden Saison auch selbst als Spielerin auflaufen. Dazu müssen wir fünf oder sechs weitere Spielerinnen finden. Mit drei, vier bin ich schon in Kontakt.

An Karsamstag gastiert Loppenhausen (4.) ab 16 Uhr im Parkstadion. Reicht Ihnen ein Punkt?

Didita: Wir bleiben bei unserem Motto: Wir wollen keine Punkte hergeben.