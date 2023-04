„Wir geben jedem eine Chance“ - SVK stellt Jugendarbeit neu auf

Die SpVgg Kaufbeuren verändert seine Jugendarbeit: Der Verein will damit mehr Jugendlichen zum Fußball bringen und seine soziale Komponente stärken.

23.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Über 230 Kinder und Jugendliche spielen bei der SpVgg Kaufbeuren – alle Ersten Teams einer Altersstufe treten in den höchsten Klassen an. Zudem ist die SVK der größte Fußballverein in der Region und derzeit die Erste Seniorenmannschaft die höchstklassigste – zusammen mit dem SVO Germaringen in der Bezirksliga. Doch zurücklehnen? Ist nicht! „Vor zwei Jahren hatten wir fast keine Kleinfeldspieler mehr“, erzählt Jugend-Abteilungsleiter Levent Karaaslan. Damit das nicht wieder passiert, soll nun nachhaltiger gearbeitet werden: Mehr oder weniger sollen drei Bausteine den jugendlichen Unterbau stärken, damit der Verein und die Erste Mannschaft für die Zukunft gestärkt werden.

Die G-Jugend und die F-Jugend der SpVgg Kaufbeuren mit Abteilungsleiter Levent Karaaslan beim Jubeln. Bild: SpVgg Kaufbeuren

Zum einen will Karaaslan die Kindermannschaften öffnen: „In der Vergangenheit waren wir zu leistungsorientiert und haben zu viele Kinder aussortiert“, erklärt er. Das kann zwar zum Erfolg führen – aber mittelfristig auch einen gegenteiligen Effekt haben: „Dann gehen viele Kinder gleich zu einem anderen Verein, weil sie denken, bei der SVK habe ich eh keine Chance“, erklärt der Abteilungsleiter. So sei es auch zu der Delle bei den G- und F-Jugenden gekommen. „Aber wenn man ein oder zwei Jahrgänge verschläft, merkt man das im Verein später“, warnt Karaaslan. Deshalb steuerte die SVK um: „Jeder kann zu uns kommen, nicht nur fertige Spieler.“ Nun kämen auch scheinbar schlechtere Kicker: „Manche Spieler brauchen auch einfach etwas länger in ihrer Entwicklung. Deshalb wollen wir jedem eine Chance geben“, erläutert Karaaslan. Das inkludiere auch Flüchtlingskinder oder Interessierte aus sozialen Einrichtungen wie der Lebenshilfe.

Abteilungsleiter Levent Karaaslan kommt vom BSK Neugablonz

Karaaslan hat als Jugendlicher beim BSK Olympia Neugablonz mit dem Fußball angefangen – „ich bin deshalb auch etwas grün im Blut“, meint er mit Blick auf die Vereinsfarbe des BSK. Doch im Seniorenbereich ist er dann für Türk Spor Marktoberdorf am Ball gewesen, ehe er vor zwölf Jahren in eine Trainertätigkeit „wegen meines Sohnes reingestolpert“ ist. 2016 ist der 48-Jährige Karaaslan schließlich zur SVK gekommen und dort seit zwei Jahren Abteilungsleiter.

Teambildende Maßnahme: Die U13 der SpVgg Kaufbeuren im Legoland. Bild: SpVgg Kaufbeuren

Inzwischen ist die Jugendabteilung auf 230 bis 250 aktive Kicker angewachsen, die auf 14 Teams von der G- bis zur A-Jugend aufgeteilt sind. Alle Ersten Mannschaften spielen in der Bezirksoberliga Schwaben, die A-Jugend in der Landesliga. Alle Zweiten spielen bis auf die D-2 (Kreisklasse) in der Kreisliga. So können schon bessere junge Fußballer auf relativ hohem Leistungsniveau spielen. „Wir bieten guten Fußball“, meint Karaaslan stolz. Zugleich können die anderen Kinder und Jugendliche in den Zweiten Teams einerseits Spaß haben oder andererseits sich für die Ersten entwickeln. Und Bedarf an Nachwuchs gebe es immer: „Wir bringen jeden unter, denn wir können auch noch mehr Teams anmelden“, sagt Karaaslan. Im Kleinfeldbereich gebe es schon jetzt eine Dritte Mannschaft.

Heimatbindung stärken

Damit soll auch der Heimatfaktor gestärkt werden: „Wir wollen möglichst viele Kinder aus Kaufbeuren, damit mehr Bindung zwischen dem Verein und der Stadt entsteht“ – und sozusagen jeder weiß, bei der SVK kann er von der G-Jugend bis zum Seniorenteam spielen. Damit die Bindungen zum Verein und innerhalb der Mannschaften entsteht, gibt es auch sogenannte Teambuildingmaßnahmen: „Das fängt an beim Bowling-Ausflug über das gemeinsame Essen bis hin zu Besuchen im Cod Red Action Park Kempten oder im Trampolinpark Jump Ninja. Dabei finanzieren sich die Mannschaften über Einnahmen aus den Vereinsturnieren, die wir den Teams zur freien Verfügung stellen“, erläutert der Abteilungsleiter.

Ein Teil der Junioren freut sich mit der Ersten Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren über einen Sieg. Bild: SpVgg Kaufbeuren

Sportlich werde den Jungkickern neben dem Ligenbetrieb auch noch etwas geboten: „Es ist wieder das Sommerturnier geplant – der Sparkassen Cup in seiner zweiten Auflage. Das Teilnehmerfeld ist genau wie letztes Jahr sehr stark besetzt. Zudem ist Anfang September noch der Hawe Cup als Kick-off-Turnier geplant“, sagt Karaaslan. Während das Sommerturnier offen ist, soll der neue Hawe Cup und seine künftigen Ausgaben nur mit örtlichen und Nachbarvereinen ausgespielt werden – und zwar für die C-Jugend.

Kooperation zwischen der SVK und Hawe

Der neue Pokal ist einer Kooperation mit dem Kaufbeurer Hydraulik-Unternehmen Hawe entsprungen. Die sieht Karaaslan sowohl als Bindungdes Vereins an die Stadt als auch für die SVK und Hawe als Ausbildungsinitiative: Die Firma kann sich dadurch Interessierten im passenden Alter vorstellen und der Verein seinen Kicker einen möglichen Arbeitgeber präsentieren. Firma und Club stärken so ihre regionale Verbundenheit. „Es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir das auch für die anderen Jugendmannschaften hätten“, lobt der Abteilungsleiter das Modell.