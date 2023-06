„Wir hatten keine Gier“ - die enttäuschende Saison der SpVgg Kaufbeuren

Trainer Mahmut Kabak über die schwache Saison der Ersten Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren in der Bezirksliga. Immerhin ist die Zweite aufgestiegen - und das hatte Priorität.

12.06.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Lange Gesichter bei der SpVgg Kaufbeuren: Die Mannschaft von Trainer Mahmut Kabak (33) war letztlich nicht am Spitzenrennen in der Bezirksliga beteiligt, unterlag am letzten Spieltag sogar blamabel Germaringen mit 1:4. Es ist ein Saisonende als Sechster, das sicher Fragen aufwirft. Fragen gestellt haben wir an den Coach.

Herr Kabak, Sie haben mit Ihrer Mannschaft sechs der letzten sieben Spiele der Saison verloren. Welche Erklärungsansätze haben Sie für diesen Misserfolg?

Mahmut Kabak: Bei den ersten Spielen dieser Niederlagenserie waren wir in einem Loch. Da ist uns nichts gelungen. Wir haben auch mental gestrauchelt. Dann kamen Spiele gegen vermeintlich starke Gegner wie etwa Bobingen. Da haben wir die Kurve ganz gut bekommen, auch wenn wir verloren haben, weil wir das Tor nicht getroffen haben. Zufrieden war ich mit der Leistung beim 3:1 gegen Egg an der Günz. Das hat uns eigentlich einen Schub gegeben, auch wenn danach die Niederlage gegen Germaringen kam. Letztlich stimmt es aber, dass wir nach der Winterpause in nur zwei Spielen unsere eigentlich gewohnte Leistung abgerufen haben.

Noch in der Winterpause sprachen Sie davon, die Mannschaft müsse sich in einen Flow spielen, um erfolgreich zu sein. Waren es interne Faktoren, die diesen Flow verhindert haben, oder externe?

Kabak: Nur interne. Wir sind selbst dafür verantwortlich. Wir sind eine Mannschaft, die Fußballspielen kann. Direkt nach der Winterpause haben uns die Plätze nicht gelegen. Die Plätze waren Ende März nicht in dem Zustand, wie sie es jetzt sind. Alles in allem: Es ist schade, weil wir uns alles verbaut haben. Wir hatten keine Gier, wir waren – etwa im Umschalten – immer zu spät.

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Leistung?

Kabak: Wir wollen unsere Fehler aus der Rückrunde, auch in der Spielvorbereitung, abstellen. Wir wollen wieder die Mannschaft sein, die mehr läuft als der Gegner. In unserem Auftreten müssen wir wieder euphorischer sein. Wir müssen defensiv besser stehen. Wir wurden oft ausgekontert, weil wir unsere gute Konterabsicherung verloren haben.

Wir müssen noch mal über die Niederlage gegen Germaringen sprechen. Wie sehr schmerzt diese auch noch Wochen danach?

Kabak: Mich gar nicht. Die Mannschaft auch nicht. Das Bittere ist: Wir haben an dem Tag einige Spieler verabschiedet. Wir wollten eigentlich keine schlechte Laune. Klar war das Spiel bescheiden. Germaringen wollte das Derby gewinnen, wir nicht. Somit war es schade, dass Fabio Zeche, Michael Uhrmann, Benjamin Büttner und Johannes Martin nicht den Abschied hatten, den Sie verdient haben.

Die ersten Abgänge sind ja auch schon bekannt. Torwart Fabio Zeche wechselt nach Schwabmünchen, Kapitän Johannes Martin nach Buchloe. Welche Bewegungen gibt es noch auf dem Transfermarkt?

Kabak: Benjamin Büttner schließt sich Thalhofen an. Michael Uhrmann wird Spielertrainer in Stöttwang, zudem verlassen uns Daniel Osowski und Lenz Bauer. Aus der Jugend kommen sechs gute Spieler. Über weitere Transfers spreche ich, wenn die Vorbereitung losgeht.

Sie sind nicht nur für die Erste Mannschaft zuständig, sondern auch für das Zweite Team und für die U19. Die Reserve ist aufgestiegen, aber die U19 ist in die Bezirksoberliga abgestiegen. Ist die Bilanz auch hier durchwachsen?

Kabak: Wir haben bei der U19 in der Landesliga einen kleinen Fehler gemacht. Die Qualität der Mannschaft hat gepasst. Ich hatte zu wenig Zeit für die Mannschaft und habe die Aufgabe zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Unser Konzept mit U19, Reserve und Herren I, bleibt in der kommenden Saison bestehen. Ich werde mich kommende Saison aber hauptsächlich auf das Bezirksliga-Team konzentrieren. Die Zweite Mannschaft wird von Dustin Hennes in verantwortlicher Position betreut, den Namen des Cheftrainers der U19 geben wir noch bekannt. Dass die Reserve aufgestiegen ist, war der wichtigste Schritt. Die Kreisklasse war Pflicht und hatte höhere Priorität als ein Aufstieg der Ersten Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass wir in der Kreisklasse mit jedem Team mithalten können und im oberen Drittel landen.