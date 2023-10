„Wir können zufrieden sein“ - der SVM startet siegreich in die Landesliga

Das neue Frauenteam des SV Mauerstetten holt sich zum Auftakt der Saison in der Landesliga einen 3:1-Sieg gegen Türkheim. Der dritte Satz war entscheidend.

12.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Landesliga-Damen des SV Mauerstetten feierten einen guten Start in die Saison, indem sie sich beim Heimspiel gegen Liganeuling SVS Türkheim drei Punkte sicherten. Der erste Satz wurde 25:22 gewonnen, aber der zweite knapp mit 24:26 verloren. Doch das Team zeigte Kampfgeist und gewann danach 25:23 sowie souverän 25:12 – und damit auch die Partie 3:1.

Nervosität vor dem Spiel

Insgesamt gestaltete sich das Spiel herausfordernd und der Nervenkitzel war nicht nur den Spielern anzumerken. Aufseiten des SVM begann es mit einem kleinen Trikotnummer-Durcheinander. In den ersten beiden Sätzen zeigte sich das Aufsteigerteam aus Türkheim in allen Elementen sehr stabil, insbesondere im Angriff mit seiner Diagonalspielerin, Antonia Scherer. Diese wurde nach dem Spiel als MVP ihres Teams gekürt. Der Gewinn des dritten Satzes hatte eine entscheidende Bedeutung, da er die Motivation beim SVM weiter verstärkte. So entschied das Team aus Mauerstetten nicht nur den ersten, sondern auch den letzten Punkt im gesamten Spiel für sich – der Matchball wurde Kapitän Alissa Birk verwandelt. MVP beim SV Mauerstetten wurde Ina Wahmhoff, die insgesamt 17 Punkte erzielt hat.

Die SVM-Zuspielerinen glänzen

Die etatmäßige Zuspielerin, Nelly Hatzenbühler war trotz ihrer Verletzung eine großartige Unterstützung neben dem Spielfeld gewesen und befindet sich inzwischen auch auf dem Weg der Besserung. Die zweite Zuspielerin, Eva Seidl, die leicht angeschlagen war, glänzte im vierten Satz mit einer beeindruckenden Aufschlagserie.

Trainer Jürgen Malter zufrieden

Das Angriffsspiel auf den Außen- und Mittelpositionen gestaltete sich für das Team aus Mauerstetten herausfordernd. Dies ließ sich auch nach der Spielauswertung von Trainer Jürgen Malter bestätigen: „Für das erste Spiel zum Saisonauftakt können wir zufrieden sein. Die Abwehr und Annahme waren stabil. Wir hatten auch nur einen Annahmefehler im gesamten Spiel, und wir werden schauen, dass wir die Elemente Angriff, Aufschlag und Block für die nächsten Spiele forcieren und stabilisieren.“

Das Team schätzte zum Auftakt mal wieder die Unterstützung der zahlreichen Zuschauer und insbesondere der kleinen Fans hinter der Bank, die ihre Idole lautstark angefeuert haben. Um auch in der weiteren Saison viele Siege feiern zu dürfen, sind alle Spielerinnen hoch motiviert, stetig an sich und der Leistung im Team zu arbeiten.

Damen II mit Sieg und Niederlage

Parallel hatten die Damen II des SV Mauerstetten gespielt, die im ersten Spiel gegen Satellites Schwabmünchen im Tiebreak verloren haben. Gegen den TSV Königsbrunn holte die Zweite aber einen 3:1-Sieg.