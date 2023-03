„Wir sind Europameister“ - Westendorf feiert Europameister Niklas Stechele

Zum zweiten Mal holt ein Deutscher einen Titel bei der U23-EM im Ringen: Niklas Stechele aus Westendorf. Und dem 23-Jährigen bereitet sein Heimatverein TSV einen großen Empfang.

28.03.2023 | Stand: 09:16 Uhr

Historisch – das war der Begriff, der am Sonntagabend im Bürgerhaus Alpenblick in Westendorf am häufigsten bemüht wurde: Denn dort wurde Niklas Stechele nach seiner Goldmedaille bei der Ringer-Europameisterschaft der U23 in Rumänien von seinem Heimatverein, dem TSV Westendorf, ein Empfang bereitet. 250 begeisterte Menschen feierten den Titelgewinn: „Zum zweiten Mal wurde ein Deutscher U23-Europameister und dieses Mal ist es ein Westendorfer“, erklärte TSV-Vorsitzender Robert Zech stolz.

Dem Onkel gehen die Superlative aus

Denn 2022 gewann Horst Lehr die erste Goldmedaille bei einer U23-EM für Deutschland. Nur ein Jahr später gelingt Stechele erneut das Kunststück, erläuterte der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Ringer Bundes, Stefan Günter: „Grandios, was Niklas abgerufen hat“, schwärmte er. Und für den TSV ist es obendrein ein „Meilenstein“, sagte Zech. Bislang war Onkel Jürgen Stechele als Polizei-Europameister Westendorfs erfolgreichster Ringer. „Jürgen hat es vorgemacht, jetzt hat Niklas nachgelegt – und wieder ein Stechele“, meinte Zech. Der Onkel nahm es gelassen: „Es bleibt ja in der Familie“, meinte er lachend. Aber zu dem Erfolg seines Neffen fiel ihm nicht mehr so viel ein: „Mir gehen da die Superlative aus.“

Ringer-Gipfeltreffen: TSV-Vorsitzender Robert Zech begrüßte über 250 Gäste im Bürgerhaus Alpenblick – neben einiger Prominenz und der Musikkapelle Westendorf natürlich auch Europameister Niklas Stechele (unten rechts). Bild: Harald Langer

Zumal Niklas Stechele in Bukarest nicht als Favorit gestartet war und sich deshalb auch keinen Druck gemacht hatte. Der 23-Jährige ringt inzwischen für SC Kleinostheim und war mit den Unterfranken erst im Halbfinale der Bundesliga gescheitert. Doch Stechele, der überzeugend in das EM-Finale eingezogen war, führte in dem nach zwei Minuten gegen den Türken Tolga Ozbet mit 4:0 Punkten. Dann machte sein Gegner noch vor der Pause zwei Punkte: „Da habe ich mich geärgert. Ich habe schon öfter Führungen aus der Hand gegeben“, erklärte der 23-Jährige und meinte zu dem zweiten Kampfabschnitt: „Das waren verdammt lange drei Minuten.“ Doch Stechele hielt dem Druck stand, gewann 4:2 und schien nach einem kurzen Gefühlsausbruch die Ruhe selbst: „So richtig gecheckt hatte ich das da noch nicht.“

Der Vater war die Ruhe selbst

Andere hingegen ließen ihren Emotionen freien Lauf: In Westendorf war der Kampf vorige Woche live geschaut worden – und nach dem Abpfiff brach die Hölle los. Vater Thomas Stechele, der hingegen in Bukarest dabei war, meinte verschmitzt, „ich war die Ruhe selbst“, während Mutter Gaby nicht habe hinschauen können.

"Saugeile Leistung"

Auch am Sonntag waren viele noch baff von dem Erfolg. Landtagsabgeordnete Angelika Schorer berichtete: „Wir sind Europameister“, sei Stecheles Erfolg kommentiert worden – „was will man noch mehr sagen“, meinte sie. Ihr Kollege Bernhard Pohl fand Stecheles Leistung einfach nur „saugeil“, derweil Bürgermeister Fritz Obermaier erklärte: „Wir waren mehr als überrascht, dass du es geschafft hast. Du machst die Gemeinde stolz.“ Auch Fördervereinsvorsitzender Xaver Steiner hatte nicht an den Sieg geglaubt. „Aber du bist ein Ausnahmeathlet und ein Vorbild für die Kleinen, die zu dir aufschauen.“

Vom Minifuchs in die Erste Mannschaft

Die Kleinen, das sind rund 60 Nachwuchsringer des TSV, zu denen auch der sechsjährige Emil Ammersinn und der siebenjährige Nico Stark gehören: Beide kennen Niklas, der in Westendorf vom Minifuchs bis in die Erste Mannschaft gereift ist und der manchmal noch dort trainiert. „Ja“, sagten beide und nickten eifrig auf die Frage, ob sie in dem Europameister auch ein Vorbild sehen. Was nicht verwundert, erklärte Günter: „Niklas ist ein großer Ansporn, die Kinder schauen zu ihm auf.“

Die Nachwuchsringer des TSV Westendorf waren begeistert, als Europameister Niklas Stechele angekommen war. Bild: Harald Langer

Neben Stechele kommt auch der zweite Bundesligaringer aus dem Dorf, Chris Kraemer von SV Wacker Burghausen, manchmal vorbei. Zudem sind viele ehemalige Aktive wie der ehemalige Polizei-Europameister Jürgen Stechele im Trainerstab des TSV Westendorf – der zudem bayerischer Ringer-Stützpunkt ist. „Die Nachwuchsarbeit in Westendorf ist sensationell“, meinte deshalb Günter.