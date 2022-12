„Wir wollen Hoffnung geben“ - in Neugablonz gibt es eine Stiftung für Nächstenliebe

Er ist einer der Väter der Allgäuer Hilfsorganisation Humedica, heute betreibt er die Stiftung Nächstenliebe in Aktion: Wolfgang Groß über Angst und Zuversicht.

22.12.2022 | Stand: 18:45 Uhr

In den Tagen vor Weihnachten zeigt sich im Family Center der Stiftung Nächstenliebe in Aktion, was die Menschen derzeit bewegt. „Es gibt Sorgen, aber es gibt auch Hoffnung“, sagt deren Vorstand Wolfgang Groß, der 1979 Humedica mit gegründet und die internationale Hilfsorganisation vier Jahrzehnte geleitet hat. Mit seinem Ruhestand verstärkte er 2019 das Engagement für die Stiftung. Eine ihrer Besonderheiten: In der Neugablonzer Hüttenstraße, wo sich das Secondhand-Kaufhaus Family Store und die Räume für die Begegnungen im Stumpehaus befinden, kommen junge und alte Besucher, Deutsche und Migranten sowie viele ehrenamtliche Helfer zusammen. Was Humedica in der Not- und Katastrophenhilfe weltweit leistet, fokussiert sich bei der Stiftung auf Neugablonz.

