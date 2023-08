Kommt AfD-Rechtsaußen Björn Höcke ins Allgäu?

Der umstrittene Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke kommt möglicherweise nach Kaufbeuren-Neugablonz. Ist ein Verbot dieser Veranstaltung denkbar?

25.08.2023 | Stand: 17:20 Uhr

Kommt AfD-Rechtsaußen Björn Höcke am 30. September nach Neugablonz oder nicht? Ein angekündigter Besuch des umstrittenen Thüringer AfD-Landeschefs sorgt jedenfalls für gehörig Unruhe in der Stadt. Bürgerinnen und Bürger rufen nach Angaben aus dem Rathaus bereits an und fragen, ob solche Veranstaltungen verboten werden können.

