Wird der frühere Kreisbauhof in Westendorf zur Notunterkunft?

Der Landkreis Ostallgäu will auf seinem Grundstück in Westendorf eine Container-Anlage für bis zu 50 Geflüchtete errichten. Wie die Gemeinde reagiert.

07.11.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Wie viele Kommunen in Deutschland sucht der Landkreis Ostallgäu händeringend nach Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Nun will er dafür auch auf seinen ehemaligen Bauhof in Westendorf zurückgreifen. Wie die Kreisverwaltung bestätigt, ist geplant, auf dem Areal im Ort möglichst schnell Wohncontainer für bis zu 50 Personen aufzustellen. Derweil rührt sich in Westendorf Widerstand gegen das Vorhaben. So wurde eine Bürgerinitiative gegründet und eine Unterschriftenaktion gegen die Container-Anlage gestartet.

