Wirtschaftsschüler in Kaufbeuren nehmen Abschied mit bunten Luftballons

27.07.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Den Start in einen neuen Lebensabschnitt markierte die feierliche Verabschiedung der Abschlussklassen des Jahrgangs 2021/22 an der privaten Wirtschaftsschule Frenzel in Kaufbeuren, die diesmal nach zwei Jahren Corona-Pause wieder im Haus St. Martin stattfand. Dabei führten eine Schülerin und ein Schüler aus der Klasse Z 10 souverän durch das vielfältige Programm.

In ihrer Begrüßungsrede gratulierte Schulleiterin Dr. Susanne Schedl den „Hauptpersonen“ und verglich den Schulabschluss mit einem „Schlüssel für die Öffnung der Tür in einen neuen Lebensabschnitt“. Dabei dankte sie den Eltern für Trost und Unterstützung sowie dem Kollegium für eine sehr engagierte Begleitung dieses „guten Jahrgangs“.

In der aktuellen Lebenswelt, die von bedrückenden Themen wie Pandemie, Klimawandel, Ressourcenknappheit und Ukrainekrieg geprägt sei, brauche man umso mehr die junge Generation, um diese großen Herausforderungen zu meistern. Gleichzeitig appellierte Susanne Schedl an die Absolventen und Absolventinnen, mit Fantasie, Wagemut und kritischem Bewusstsein ihre Zukunft zuversichtlich anzugehen.

Frenzel-Schüler: Wünsche und Ratschläge für die weiteren Weg

Vor der Zeugnisverleihung gaben die Klassenleiter der Abschlussklassen ihren Schützlingen jeweils persönliche Wünsche und Ratschläge mit auf den Weg. Bettina Blößer (V 10) betonte dabei vor allem die Neugierde als wichtige Begleiterin für die Zukunft und präsentierte nach ihrer Rede noch zusammen mit Schülern der V 10 eine Bildershow. Dabei konnten alle Beteiligten gemeinsame Erlebnisse wie die Ausflüge in den Skylinepark, eine Waldexkursion und die Abschlussfahrt nach Frankfurt Revue passieren lassen. Markus Giesecke (Z 11) freute sich über eine deutliche Steigerung der Klasse nach etwas holprigem Start, was zu einer insgesamt guten Prüfung im Fach BSK geführt habe. Die Abschlussklassen selbst trugen mit persönlichen Dankesworten und einer witzigen Video-Show (Z 11) zum Gelingen des Abends bei. Die Klasse V 10 dankte allen Lehrern und Lehrerinnen sowie ihrer Klassenleiterin für Geduld und gute Nerven mit Blumen und kleinen Geschenken. Die Klassensprecher der Z 11 wurden in ihrer Rede fast philosophisch mit ihrem Aufruf an die Mitstreiter, ihr „eigenes Buch“ zu schreiben und stets an sich zu glauben.

Bei der anschließenden Zeugnisverleihung wurden die Jahrgangsbesten geehrt, wobei es diesmal erfreulicherweise sechsmal einen Notendurchschnitt unter 2,0 zu vermelden gab. Etwas Wehmut kam dann noch bei der Verabschiedung dreier Mitglieder der Frenzel-Schulfamilie auf. David Kümmerer verlässt die Schule ebenso wie Friederike Hahm von der Nachmittagsbetreuung und Ingrid Nacke, die beide ihren Ruhestand antreten. Dabei blickt die Beratungslehrerin, die das Fach Informationsverarbeitung unterrichtet hat, auf 28 Jahre an der Wirtschaftsschule Frenzel zurück.

Das musikalische Rahmenprogramm bestritten Schüler aus der V 7 mit dem Gitarrensong „About me“ sowie einer „Spanischen Romanze“. Schließlich trug ein Abschlussschüler zwei Klavierstücke souverän am Flügel vor.

Nun war es Zeit, viele bunte Luftballons mit Wünschen der Absolventen und Absolventinnen gemeinsam in den Kaufbeurer Sommerhimmel zu schicken. Eine Fotobox stand auch noch bereit, um diesen besonderen Anlass mit witzigen Erinnerungsbildern zu verewigen.