Wischen und weg - die kleinen Badminton-Hochburgen Neugablonz und Eggenthal

Der SV Eggenthal und der BSK Neugablonz sind die einzigen Vereine in der Region, die Badminton im Ligenbetrieb anbieten. Dabei mussten sie auch Rückschläge durch die Pandemie überstehen.

03.03.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Mehr als 14 Millionen Menschen spielen Badminton, und zwar weltweit in über 160 Ländern. Doch in der Region gibt es gerade mal zwei Vereine, die den Sport im Ligenbetrieb anbieten: TV Neugablonz und SV Eggenthal. „Die nächstgelegenen Vereine sind schon in Mindelheim, Türkheim, Kempten oder in Richtung Memmingen und Augsburg verortet“, berichtet Jonas Stumpe, Abteilungsleiter des TVN. Und angesichts dessen, dass drei Badmintoncourts in der Umgebung geschlossen wurden, stellt SVE-Abteilungsleiterin Tanja Dressler auch fest: „Es gibt kaum noch freie Anbieter für Freizeitspieler.“

TVN gründet 1982 die Abteilung

Insofern gehört die Abteilung des TV Neugablonz mit ihren 95 Mitgliedern schon zu den Dinosauriern: Voriges Jahr wurde sie 40 Jahre alt. Gegründet wurde sie 1982, weil damals Badminton bei der Stadtolympiade angeboten wurde: „Einige Spieler hatten es sich zur Aufgabe gemacht, unter der Leitung von Waldemar Enders eine Badminton-Abteilung beim TV Neugablonz zu gründen“, erzählt Stumpe. Der 26-Jährige spielt seit 15 Jahren und war in der Jugend schwäbischer Meister. „Wobei bei uns viele Talente spielen oder gespielt haben, die teilweise sogar an der bayrischen und südostdeutschen Meisterschaft teilgenommen haben.“ Bei den Senioren gab es deshalb auch schon öfter Titel auf Bezirksebene.

Derzeit ist der Neugablonz Spitzenreiter

Die Mannschaft des TVN steht derzeit in der Spitze der Bezirksoberliga. „Abgesehen von den Mannschaftsspielern haben wir auch eine große Gruppe an Hobbyspielern, die regelmäßig bei uns spielen und trainieren. Nicht zu vergessen sind die Kinder und Jugendlichen, die teilweise bereits in der Erwachsenenmannschaft spielen oder auch einfach hobbymäßig ins Training kommen“, berichtet Stumpe. Für Schüler gibt es zudem noch die Sport AG des TVN mit der Adalbert-Stifter-Schule. Und in Neugablonz hat der Verein „erfreulicherweise im Trainerteam eine erstklassige Verstärkung“ bekommen – einen Coach mit B-Lizenz, der mit seiner „Expertise und Erfahrung eine Bereicherung“ für den TVN ist, meint Stumpe.

SV Eggenthal stellt zwei Mannschaften

In Eggenthal geht das etwas beschaulicher zu: Badminton wird seit 2016 gespielt, als die Halle des SVE gebaut wurde – und zugleich die „Matchbox“ in der Hammerschmiede geschlossen wurde: „Viele der dortigen Hobbyspieler haben sich gemeinsam dem SV Eggenthal angeschlossen“, erzählt Dressler. Inzwischen spielen zwei Teams in der Bezirksklasse A Süd. Vor Corona war das anders: Da spielte der SVE I eine Klasse höher. Doch durch die Pandemie rutschte das Team auf einen Abstiegsplatz – da aber auch viele andere Vereine betroffen waren, wurden die Ligen neu eingeteilt. Aber das Team blieb freiwillig in der Klasse. „Insofern kann man sagen, dass die Abteilung von der Pandemie betroffen war. Es gibt auch einzelne Spieler, die nach der Pause das Spielen aufgehört haben“, berichtet Dressler. Aber inzwischen kommen auch wieder neue – derzeit sind 20 Aktive beim SVE. Zudem profitiere die Abteilung von den vielen ehrenamtlichen Helfern des SV Eggenthal.

Schnellste Ballsportart der Welt

Die Pandemie hatte auch dem TVN zu schaffen gemacht: „Es kam es zu einem starken Rückgang, vor allem im Jugendbereich. Diesen Mitgliederschwund sehen wir als eine der großen Herausforderungen für die Zukunft“, erklärt Stumpe. Aber auch in Neugablonz sei wieder ein Zulauf zu verzeichnen. Das liege auch daran, dass Badminton eine richtig „geile“ Sportart sei, meint Stumpe: „Viele glauben ja immer, dass man da einfach nur ein bisschen Federball spielt, aber es ist mitunter eine der schnellsten Ballsportarten der Welt und macht einfach Laune. Dazu kommt das Spielen im Verein und mit anderen, die sich dafür begeistern. Kurz gesagt, ein sehr cooles Hobby mit der Option, es auch als Leistungssport auszuüben.“

Strategie und Technik, Geschick und Gefühl gefragt

Ähnlich begeistert ist auch Dressler von dem Sport, in dem Wischen nicht dem Boden gilt, sondern zum Schlagrepertoire gehört: „Badminton ist ein fantastischer Mannschaftssport, in dem man sich richtig auspowern kann. Es ist spannend und freudvoll auf die Geschwindigkeit des Federballs zu reagieren, Technik, Geschick und Gefühl einzusetzen, taktische Strategien zu erfassen und mit mehr oder weniger Glück den Ball einmal mehr ins andere Feld zu spielen.“ Über 14 Millionen Menschen scheinen das auch so zu sehen.