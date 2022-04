Wo das Bewirtschaften von Feldern verboten ist

Eine neue Gesetzesänderung verbietet es Landwirten, unmittelbar an Gewässern Ackerbau zu betreiben. Dadurch entstehen sogenannte Blühstreifen. Was es damit auf sich hat.

27.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Abstand halten“ – eines der wichtigsten Credos während der Corona-Pandemie – gilt nun auch für Kaufbeurer Landwirte beim Bestellen ihrer Felder. Im Zuge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“, das Anfang 2019 ins Leben gerufen wurde, trat eine Gesetzesänderung in Kraft, die es Landwirten in Bayern untersagt, unmittelbar an Gewässern Ackerbau zu betreiben. Dadurch entstehen Gewässerrand- oder Blühstreifen, die für einen Mindestabstand von fünf Metern zwischen Feldern und Flüssen sorgen. Immer wieder fragen sich betroffene Landwirte allerdings: Was gilt eigentlich als Gewässer?

