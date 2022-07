Wo früher das Tänzelfest in Kaufbeuren gefeiert wurde

Andreas Schropp malte nicht nur das Festgelände im Kaufbeurer Tänzelhölzle, er sorgte zusammen mit August Rehle 1821 auch für dessen Umgestaltung.

Allmählich sterben die Kaufbeurer, die das Tänzelhölzle auf der Buchleuthe noch aus eigener Anschauung kennen, aus. Schließlich fiel der einst so beliebte Vergnügungspark schon 1937 den Maßnahmen der Wiederaufrüstung Deutschlands durch die Nationalsozialisten zum Opfer. Zu diesem Zeitpunkt verschwand das von den Kaufbeurern als Erholungs- und Spielplatz genutzte Föhrenwäldchen zugunsten des neuen Fliegerhorstes. Der in einem lichten Wäldchen gelegene Festplatz war bayernweit ein Unikum und darum der besondere Stolz der Kaufbeurer.

Eine frühe Bürgerinitiative bemüht sich um die Neugestaltung des Tänzelhölzles

Das ursprünglich etwas über vier Hektar große Areal in Südwesten Kaufbeurens, war locker mit anspruchslosen Föhren bewachsen, da der karge, kiesig-sandige Boden für eine intensivere land- und forstwirtschaftliche Nutzung wenig geeignet war. Da in dem seit 1689 belegten „Dänzelhölzle“ auch Schießübungen abgehalten wurden, ist nicht auszuschließen, dass sich die Überlieferung des Preisschießens, das im Jahr 1497 in Anwesenheit Maximilians I. auf der Buchleuthenhöhe stattgefunden haben soll, auf das später als Tänzelhölzle bezeichnete Gelände bezieht. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Areal zwar noch als Freizeitgelände genutzt, war jedoch bereits stark gelichtet und heruntergekommen. Der traurige Zustand veranlasste den 1817 zum Gemeindebevollmächtigten gewählten Konditormeister und Kaffeehausbesitzer Andreas Schropp 1820 mit dem Magistratsrat August Rehle dazu, eine Initiative zur Rettung und Neubelebung des Tänzelhölzles ins Leben zu rufen. In einem Rundbrief an die Bürger der Stadt wurde zu Spenden aufgerufen. Der beachtliche Erfolg des Aufrufs versetzte Schropp in die Lage, gemeinsam mit Zimmermeister Anton Haag einen Plan zur großzügigen Neugestaltung des Festplatzes zu entwerfen. Nachdem der Stadtrat das Vorhaben genehmigt hatte, begann man im November 1820 mit 15 freiwilligen Mitarbeitern mit der Rodung und Neubepflanzung eines 14 Ar großen Areals.

Eine Fällung oder Beschädigung der neu gepflanzten Bäume wurde unter schwere Strafen gestellt

Dabei entstand inmitten des alten Tänzelhölzles ein runder Tanzplatz mit festem Lehmboden für die Kinder. Dessen Rondell war von einem kreisförmigen Weg umgeben, auf den von der Platzmitte aus acht Wege strahlenförmig nach außen zuliefen. Ein weiterer Kreisweg umgab das Tanzrondell in einer Wellenlinie. Die rechtzeitig zum Tänzelfest 1821 fertiggestellte Anlage fand begeisterte Zustimmung beim Publikum und wurde von Bürgermeister Johann Heinzelmann unter den besonderen Schutz der Stadt gestellt. Die Fällung oder Beschädigung der neuen Bäume wurde unter schwere Strafen gestellt.

Am Festgelände entstehen Gesellschaftshäuser

Mit der Neugestaltung des Tänzelhölzles veränderten sich auch die Rahmenbedingungen für dortige Gastronomie. Neben die improvisierten Bretterbuden, aus denen nur während der Tänzelfesttage Speisen und Getränke angeboten und die anschließend wieder abgebrochen wurden, traten ab 1821 drei das gesamte Sommerhalbjahr über bewirtschaftete Vereinshäuser. Bereits in ersten Jahre errichtete der aus 60 Mitgliedern bestehende katholische Gesellschaftsverein das im Fachwerkstil gehaltene „Bauernhaus“, nach dem er sich wenig später selbst benannte. Ebenfalls 1821 ließ die Lesegesellschaft Harmonie am Rundweg des Tänzelhölzles ihr Sommerhaus mit unterkellertem Nebengebäude errichten und benannte sich in Pavillongesellschaft um. Die schon 1821 entwickelten Pläne des evangelischen Bürgervereins zur Errichtung eines Sommerhäuschens wurden erst 1826 mit dem „Gesellschaftshaus“ am Tänzelhölzle verwirklicht.

1846 wird ein "Wunderkreis" angelegt

1846 wurde das Tänzelhölzle durch den „Wunderkreis“ ergänzt, den Schropp zwar mehrfach erwähnt, aber niemals abgebildet hat. Nach einem Plan, den sie einer Jugendzeitschrift entnommen hatten, errichteten der Lehrer Jakob Rederer und der Gärtnermeister Karl Lastin am südlichen Rand des Festgeländes, wo der Schlangenbergweg ins Hölzle einmündete, ein Labyrinth. Dessen Durchquerung verlangte den Tänzelfestkindern einen bunten Schlangengang ab, bevor auf dem Rondell in der Mitte die eigentlichen Tänze und Vorführungen begannen.

Während der NS-Zeit fällt das Tänzelhölzle dem Fliegerhorst-Bau zum Opfer

Als 1935 mit dem Bau des Flugplatzes begonnen wurde, waren die Tage des Tänzelhölzchens gezählt. 1937 beugte sich der inzwischen nationalsozialistisch dominierte Stadtrat dem Druck zur Abtretung des Hölzlegeländes für den Flugplatzbau. Der Verein zur Erhaltung des Tänzelfestes stimmte ebenfalls zu, nachdem ihm adäquater Ersatz versprochen worden war. Anfang November 1937 wurden das Hölzle gerodet und die Vereinshäuser abgebrochen. Das Bauernhaus wurde als HJ-Heim auf die Otto-Müller-Wiese versetzt und 1945 niedergelegt. Das Gesellschaftshaus steht in veränderter Gestalt noch heute auf dem Gelände des Fliegerhorstes.

