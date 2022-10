Wo in Kaufbeuren Splitt abgeholt werden kann

Der Winter steht vor der Tür. Die Stadt Kaufbeuren stellt wieder kostenlos Splitt zur Verfügung. Diese Regeln fürs Schneeräumen sollten die Bürger beachten.

29.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Auch in diesem Jahr stellt die Stadt Kaufbeuren mehrere Kubikmeter Streusplitt in geringen Mengen für den Privatgebrauch zur Verfügung. Das Streumaterial wird an 13 Standorten im gesamten Stadtgebiet bereitgestellt. Für das Räumen und Streuen auf Gehwegen seien die Eigentümerinnen und Eigentümer des angrenzenden Grundstücks verantwortlich, heißt es zudem in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Gehwege sollten so geräumt und gestreut werden, dass zwei Fußgänger gefahrlos aneinander vorbeigehen können. Das entspricht etwa einer Breite von einem Meter.

Bei anhaltendem Schneefall oder Glätte sind die Eigentümer laut Stadt verpflichtet, in angemessenen Zeitabständen erneut zu räumen und zu streuen. Sie müssen ihrer Streupflicht werktags ab 7 Uhr, sonn- und feiertags ab 8 Uhr nachgekommen. Die Streupflicht endet um 20 Uhr.

Winterdienst: Schnee nicht einfach auf die Straße schippen

Die Stadt bittet darum, den Schnee an den Rand des Gehweges zu räumen und nicht auf die Straße. Damit ist bei Tauwetter ein guter Wasserablauf gewährleistet.

An folgenden Stellen kann der Streusplit abgeholt werden: