Wo Moderne und Tradition aufeinandertreffen: Kaufbeurer Schule feiert 75-jähriges Bestehen

In der Berufsfachschule für Glas und Schmuck ist die Vergangenheit spürbar, gleichzeitig gibt es viele neue Ideen. Wie sich die Einrichtung entwickelt hat.

Von Alfons Regler

14.11.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Die Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck in Neugablonz feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen. In all den Jahren habe es die Schule immer wieder geschafft, Historie mit aktuellen Entwicklungen in Einklang zu bringen und so stets modern und attraktiv zu bleiben, sagte Schulleiter Bertram Knitl beim Festakt am Samstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.