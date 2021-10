"Wo wollen wir hin?" - Neuer Vorstand gibt Richtung an

Der Heimatverein Kaufbeuren verabschiedet nach 18 Jahren Werner Weirich als Vorsitzenden. Nachfolger Dr. Ulrich Klinkert will nun neue Projekte anschieben.

Im Zentrum der Jahresversammlung des Heimatvereins Kaufbeuren stand ein Generationswechsel im Vorstand, der sich in neuen Gesichtern und auch in einer inhaltlichen Neuausrichtung bemerkbar machte. Werner Weirich hat das Amt als Vorsitzender nach den Wahlen an Dr. Ulrich Klinkert übergeben.

Zunächst ging es aber um eine Rückschau auf die Jahre 2019 und 2020. Lang war die Liste der verstorbenen Mitglieder und überschaubar die Anzahl der Veranstaltungen. Ein einziger Vortragsabend, die Biotop-Pflege und wenige Museumsführungen, waren die raren Gelegenheiten, sich zu treffen. Weirich betonte, dass es die Publikationen des Vereins waren, die die Verbindungen nicht reißen ließen.

Der Umzug des Vereinsarchivs war zu schultern

Er dankte den Herausgebern, Autoren und Austrägern der „Kaufbeurer Geschichtsblätter“ und der „Kaufbeurer Schriftenreihe“ für die „bedeutsamen Früchte ihrer Arbeit“. Ausführlich würdigte er die Helfer, die den Umzug des Vereinsarchivs und der Bücherei in die jetzigen Räumlichkeiten geschultert hatten. Am Ende warb er um Verständnis für seine Entscheidung, die Vereinsführung in jüngere Hände zu übergeben.

Klinkert ging auf aus seiner Sicht zahlreichen Problempunkte in der Stadt ein: Jordanpark, Brauereiberg, Altstadt und Fußgängerzone, Stachus und Hasenfärbe sowie das Wünstelgelände und das Zollhäuschen. An den Beispielen Jordanpark, Brauereiberg und Puppenspielmuseum erläuterte er unterschiedlichen Wege, im Sinne des Vereins Einfluss zu nehmen. Kassier Georg Greisel gab einen Überblick über die solide Finanzlage des Vereins, die es ermögliche, eine Reihe von Projekten zu unterstützen.

Unterstützung durch die Stadtgesellschaft notwendig

In seiner Bewerbungsrede zum Vereinsvorsitz versuchte Klinkert, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und die Zukunftsfähigkeit des Vereins miteinander zu verknüpfen. So sei neben einer Überprüfung und Präzisierung der Ziele auch ein stetes Bemühen um die Unterstützung durch die Stadtgesellschaft notwendig. Um diesen Rückhalt zu bekommen, müsse sich der Verein nicht nur mit der Frage „Woher kommen wir?“, sondern verstärkt auch mit der Frage „Wo wollen wir hin?“ beschäftigen.

Das müsse sich in den Themen der Vortragsabende widerspiegeln, aber auch im Versuch, Menschen mit besonderen Kompetenzen und Erfahrungen in die Vereinsführung einzubinden. Als besonderen Schatz würdigte er die „Kaufbeurer Geschichtsblätter“. In absehbarer Zukunft sollen sich zwei Hefte einem Thema widmen, die anderen beiden Ausgaben sollten wie bisher Raum für eine bunte Mischung von Beiträgen bieten.

Zollhäuschen als Ausstellungsort?

Als weiteres Projekt sprach er die Nutzung des Zollhäuschens für kleine, wechselnde Ausstellungen an, die allen Kaufbeurer Vereinen, Schulen oder Interessierten die Möglichkeiten der Präsentation bieten könnten. Der Einrichtung einer würdigen Dokumentations- und Gedenkstätte für die Opfer der Patientenmorde während der NS-Herrschaft komme besondere Bedeutung zu. Der Verein will das Anliegen fördern und unterstützen.

Bei den Neuwahlen wurden Klinkert und alle anderen Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt. Der neue Vorsitzende dankte seinem Vorgänger Weirich, der den Verein 18 Jahre geführt hatte – „und zwar in einer bemerkenswert harmonischen Zusammenarbeit“.