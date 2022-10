Wochen der Wahrheit - auf den SVP kommen schwere Gegner zu

Beim SV Pforzen zeigt sich im Oktober, wie stark das Team in Kreisklasse wirklich drauf ist. Die Defensive ist verbesserungsfähig - doch die Offensive ein Prunkstück.

Ganz nach Maß verlief der Start der Saison für den SV Pforzen in die Kreisklasse Allgäu 2. Nach neun Spielen liegt die Mannschaft auf Platz zwei. Sie stellt zudem wieder den besten Sturm. „Auch 21/22 waren wir die beste Offensive der Liga“, zeigt sich Marius Kreit, Vorsitzender des SVP, nicht allzu überrascht angesichts dieser Tatsache. „Wir haben einfach drei Spieler in unseren Reihen, die durch ihre Tore in der Lage sind, Spiele zu entscheiden“, sagt er mit Blick auf Stefan Kreit, Adrian Kreit und Marcel Heldt.

Jetzt kommen die starken Teams

„Klar ist natürlich auch, dass sie nicht alleine für den Erfolg verantwortlich ist. Dazu braucht es alle Spieler“, stellt der Funktionär klar. Marius Kreit blickt mit Spannung auf die im Oktober anstehenden Spiele, wohl wissend, dass sein Team zu Saisonbeginn eher gegen Mannschaften spielte, die in der unteren Tabellenregion angesiedelt sind. „Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. Der Oktober wird unfassbar wichtig für uns“, sagt das Vorstandsmitglied.

Tabellenführer deklassiert

Die Tabelle ist eng zusammen. Von Platz sieben trennen die Pforzener gerade einmal fünf Zähler. Jede Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten könne am Ende ausschlaggebend sein, sagt Kreit, denn das Ziel der Pforzener ist weiterhin klar: Sie wollen in der Kreisklasse 2 bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen. Entsprechend wichtig war der fulminante Sieg beim Tabellenführer, als der SVP gegen den SV Schöneberg mit 5:0 gewann. Aber wichtig wäre auch ein Sieg im Heimspiel gegen Jengen/Waal, den Tabellenvierten, am Sonntag ab 15 Uhr. Dazu sollte sich das wiederholen, was zuletzt in Schöneberg gelang: hinten stabil zu stehen.

Die Defensive muss gestärkt werden

Das war in dieser Spielzeit nicht immer der Fall. Beim Remis gegen Blonhofen oder beim Sieg gegen Lamerdingen erzielten die Gegner drei oder gar vier Treffer. „Da haben wir zu viele Gegentore bekommen, daran müssen wir arbeiten“, sagt Kreit, der nicht nur Jengen/Waal im Blick hat, sondern auch das Duell mit Verfolger Amberg/Wiedergeltingen am Wochenende danach.