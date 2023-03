Wohin mit Sonnenstrom- und Windkraftanlagen in Friesenried?

Bevor über Freiflächen-Fotovoltaikanlagen entschieden wird, will Gemeinde Friesenried eine Standortanalyse in Auftrag geben. Status des Bürgermeisters ändert sich.

06.03.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Nach der nächsten Kommunalwahl 2026 ändert sich der Status des Friesenrieder Bürgermeisters. Er wird dann nicht mehr ehrenamtlich, sondern hauptamtlich arbeiten, wie bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates einstimmig beschlossen wurde. Das Thema werde schon länger diskutiert, berichtete Bürgermeister Bernhard Huber. Da der Aufwand zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Rathauschefs immer größer werde, könne es dem Amtsinhaber kaum noch zugemutet werden, nebenher seinen Lebensunterhalt mit seinem ursprünglichen Beruf zu verdienen. Vor der Abstimmung hatten die Rätinnen und Räte persönliche Stellungnahmen zu diesem Thema abgegeben und sich unisono für den Statuswechsel ausgesprochen.

Wo Freiflächen-Fotovoltaikanlagen möglich sind, soll möglichst einheitlich für die ganze Verwaltungsgemeinschaft ermittelt werden

Ein offizieller Bürgerantrag von 25 Bürgerinnen und Bürgern zur Errichtung einer Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage wurde vom Rat einstimmig zugelassen. Dies hat zur Folge, dass der Antrag innerhalb der nächsten drei Monate vom Gemeinderat behandelt werden muss. Die Antragsteller wollen auf einem Grundstück in der Gemarkung Friesenried eine solche Anlage errichten und begründen dies mit dem öffentlichen Interesse, verstärkt erneuerbare Energien zu nutzen. In diesem Zusammenhang betonte Bürgermeister Huber die Notwendigkeit, den Flächennutzungsplan der Kommune mit einer Standortanalyse für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen zu ergänzen. Diese Analyse könnte bis Herbst 2023 fertiggestellt werden, so die Einschätzung eines Planungsbüros. Einstimmig fasste der Rat den Grundsatzbeschluss, eine solche Erhebung in Auftrag zu geben. Dies soll eventuell auf der Ebene der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Eggenthal erfolgen, um eine einheitliche Vorgehensweise im VG-Gebiet zu erreichen. Bis die Ergebnisse der Analyse vorliegen, werden die entsprechenden Bauanträge zurückgestellt.

Friesenrieder Räte kritisieren Windkraft-Erhebung des Regionalen Planungsverbandes Allgäu

Nicht zufrieden zeigte sich das Gremium mit den Aktivitäten des Regionalen Planungsverbandes zur Fortschreibung des Regionalplans in Sachen Nutzung von Windenergie. Von den Ratsmitgliedern wurde moniert, dass im Gemeindegebiet von Friesenried besonders viele mögliche Standorte für Windräder ausgewiesen wurden. Eine starke Anhäufung von sogenannten Suchräumen gebe es rund um die Ortsteile Blöcktach und Salenwang. Zudem sind die bereits von der Kommune ausgewiesenen Sonderflächen für Windkraft nicht in die Planungen eingearbeitet worden. Bürgermeister Huber wies bei der Diskussion auf die staatliche Vorgabe hin, dass mindestens 1,8 Prozent der Flächen einer Region als Vorranggebiete für Windenergieanlagen auszuweisen sind. Nach intensiver Diskussion beschloss der Gemeinderat, eine Stellungnahme mit den erwähnten Kritikpunkten an den Regionalen Planungsverband weiterzuleiten.

Wahl der Friesenrieder Feuerwehrkommandanten bestätigt

Bei ihrer Jahresversammlung Ende Januar haben die Mitglieder der Feuerwehr Friesenried ihre Kommandanten für die nächsten sechs Jahre gewählt. Die Wahl des Ersten Kommandanten Martin Kiefer und seines Stellvertreters Jochen Rappold bestätigte der Gemeinderat den Vorschriften entsprechend nun auch formal.