Wohnen in Kaufbeuren: „Großprojekt“ am Altstadtrand nimmt Formen an

Die Pläne für das Wohnquartier Blasius-Blick werden konkreter. Was bei dem 34,5-Millionen-Euro-Vorhaben schon feststeht und warum die Stadt Kaufbeuren kreativ sein muss.

18.05.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Die Planungen für das neue Wohnquartier Blasius-Blick am nordöstlichen Rand der Kaufbeurer Altstadt werden konkreter. Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses billigten die Räte einstimmig die Vorentwurfsplanung für das Wohngebiet, das von der städtischen Immobilienverwaltung entwickelt wird. Stimmt auch noch der Stadtrat zu, dann können die beauftragten Architekten und Fachplaner bei der Konzeption der acht Gebäude, in denen 95 Wohnungen für rund 270 Bewohner entstehen sollen, weiter ins Detail gehen. Baureferent Helge Carl erläuterte dem Gremium, welche Eckpunkte des „Großprojekts“ unter städtischer Regie schon feststehen. Soll das Wohnquartier Blasius-Blick größtenteils autofrei gestaltet werden. Stellplätze für die künftigen Bewohner entstehen, wie berichtet, in einem neuen Parkhaus im benachbarten Märzenpark. Wegen des hohen Grundwasserpegels unter dem ehemaligen Areal der Firma Wünstel zwischen Kemptener Straße und Blasiuskirche ist laut Carl keine Unterkellerung der Gebäude vorgesehen. Im Moment gilt die Fläche, laut Carl, noch als Überschwemmungsgebiet, was sich aber mit der Fertigstellung der Hochwasserschutzmaßnahmen im Weidachgraben im zweiten Halbjahr 2024 ändern soll. Geplanter Baubeginn für das Wohnquartier ist im dritten Quartal 2024, die Fertigstellung ist für Ende 2026 vorgesehen. Auf dem rund 9800 Quadratmeter großen Areal sollen in mehrstöckigen Wohnblöcken insgesamt gut 4100 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Dafür sind Baukosten von 34,5 Millionen Euro kalkuliert. Da das Projekt von staatlichen Förderprogrammen profitiert, könne eine anfängliche Miete von zehn Euro pro Quadratmeter zuzüglich Nebenkosten angepeilt werden, erläuterte die städtische Wirtschaftsreferentin Caroline Moser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.